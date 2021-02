Video: mujer arrastró a otra por el suelo para robarla en estación del Metro de Nueva York

NYPD publicó un video dramático en procura de ubicar a una joven que arrastró al suelo a una señora de 60 años en un intento de robo el domingo pasado, dentro de una estación del Metro en Brooklyn (NYC), a la vista de transeúntes.

La policía dijo que el ataque ocurrió alrededor de las 6:30 p.m. cuando la mujer de 60 años estaba usando una máquina MetroCard en la estación 86th Street de la línea N, en el vecindario Gravesend.

La víctima fue abordada por detrás por una mujer no identificada que agarró su bolso y la arrojó al piso de la estación antes de golpearla y patearla repetidamente.

El video de vigilancia muestra a la atacante arrastrando a la víctima por la estación en una lucha por tomar su bolso, pero no logró quitárselo y huyó. Los detectives creen que la sospechosa luego entró en un negocio cercano y se cambió de ropa, y tiró en una bolsa plástica en la calle las prendas que vestía durante el ataque, relató Pix11.

La víctima sufrió dolor, hinchazón y hematomas en la cara y el cuerpo. Viajó por medios privados a un hospital cercano para recibir tratamiento.

Fue un último episodio de ataques violentos protagonizados por mujeres sin cómplices dentro del transporte público de Nueva York, entre robos, golpes, empujones y apuñalamientos.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive la ciudad están causando estragos en el sistema de transporte, denunció en enero la presidenta interina de NYC Transit, Sarah Feinberg, en una carta enviada al alcalde Bill de Blasio.

La policía de Nueva York publicó las imágenes del ataque y de la mujer que buscan entrando en el negocio cercano, con la esperanza de que el público pueda ayudar a identificarla. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for Attempted Robbery on February 21, 2021 at 6:30 PM, on the mezzanine level of the 86th St "N" train station.💰Reward up to $2500👀 Know who it is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall #NYPDDetectives #nypdshea #brooklyndaoffice pic.twitter.com/mlFpAxQxhl

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 24, 2021