Hijo que mató a su madre con un machete en Queens es un ex policía despedido de NYPD

Osvaldo Díaz, un hombre solicitado por NYPD como sospechoso de haber matado a su madre en su hogar en Queens (NYC) con un machete, fue policía hasta ser despedido en 2008, según nuevos reportes.

La policía encontró un machete en la escena después de descubrir el cuerpo de María Díaz (78) con una laceración en la parte posterior de la cabeza en su apartamento en Hillside Avenue, la noche del miércoles.

Su hijo de 45 años, quien está siendo solicitado desde entonces, trabajó hace más de12 años como policía en Midtown North Precinct, en 54th West St de Manhattan. Una portavoz de la policía de Nueva York confirmó que fue contratado en julio de 2005 y despedido en enero de 2008, detalló New York Post, sin dar más detalles.

Según Christian Diaz, su hermano habría cometido el crimen porque está sufriendo una enfermedad mental, declaró a Daily News, haciendo una desesperada súplica de compasión. Para él, los fallidos esfuerzos del gobierno para ayudar a los enfermos mentales son los culpables de la muerte de su madre. “Él ama a su familia”, afirmó.

El miércoles la hija de la señora María llamó alrededor de las 7:50 p.m. para solicitar un chequeo de bienestar en su hogar en 218-44 Hillside Avenue. Cuando los agentes llegaron al apartamento del segundo piso, encontraron a la víctima acostada en su habitación, inconsciente y con una herida abierta en la cabeza. Fue declarada muerta en la escena.

Al momento Díaz sigue prófugo. Fue descrito como un hombre de 5 pies 10 pulgadas de altura y 180 libras de peso. La policía publicó su foto, ofreciendo una recompensa de $2,500 dólares por información sobre su paradero.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

