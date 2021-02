¿Qué pasó? El extraño caso de la “estrella” que llegó al fútbol de Malasia y que devolvieron a los 17 días

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El delantero argentino Jonathan Herrera es un goleador histórico, ya que a sus 29 años de edad, es el único jugador que ha anotado en las cuatro categorías del ascenso nacional, lo que en parte le valió salir del San Lorenzo de su país y firmar un contrato con el Johor de la primera división de Malasia, el club más ganador del país, el cual ha levantado el trofeo de liga los últimos 7 años; sin embargo, lo devolvieron pronto y sin debutar, a los 17 días de haber llegado.

Su fichaje con el Johor fue anunciado a toda voz, incluso fue recibido en limusina y lo presentaron en una ceremonia extravagante. Era un traspaso “estrella”. “Creemos que Herrera fue el jugador más adecuado por su edad y porque juega nuestro estilo de fútbol”, dijo el director deportivo del equipo a su llegada, ¿pero qué pasó entonces?

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hubo detrás de la “devolución”, pero el hecho es que el jugador ya está de vuelta en Argentina, porque firmó con el Club Atlético Independiente como refuerzo a préstamo hasta diciembre próximo.

El jugador argumentó que su familia no se adaptó a la vida en el país asiático: “Es complicado vivir allá. Las nenas y la familia no la pasaron bien y había que tomar una decisión. Mi representante me dijo que estaba esta posibilidad y le dije que si estaba todo bien, le diéramos para adelante”, explicó.

Jonathan Herrera ya está en Buenos Aires para convertirse en nuevo jugador de Independiente.

Pero la prensa local tiene una versión diferente, ya que varios medios publicaron que su partida se debe a que su actitud no dejó muy contento al dueño del Johor, ya que no miró a los ojos al sultán Tunku Ismail Sultan Ibrahim, lo que provocó la molestia del mismo.

Tercero:

Jonathan Herrera, Herrera, el goleador histórico del ascenso Argentino, viene de jugar en el Johor de Malasia, club el que fue presentado hace 9 días.

Jonathan Herrera, el goleador histórico del ascenso Argentino, viene de jugar en el Johor de Malasia, club el que fue presentado hace 9 días. El club optó prescindir de él, porque falló un penal en una práctica y no miro a los ojos a un sultán.

Finalmente, la versión “oficial” del club es meramente financiera: “Nosotros lo fichamos por $800,000 dólares. Pero ahora apareció una oferta por ese préstamo con la opción de venderlo por una cifra más alta de lo que lo pagamos. Y no podemos negarnos. El club necesita más el dinero que cualquier trofeo actual. Eso es lo que pasó. Este no es un asunto personal, es sólo un negocio”, explicó el dueño del club por el que ya antes han pasado diversos jugadores argentinos y donde, incluso, es un ídolo el exatacante Luciano Figueroa.

Sea lo que sea que haya sucedido, el hecho es que Jonathan Herrera ya se reportó con su nuevo equipo y está feliz por lo que pasó. “Cuando salió esto de Independiente me puse muy contento. Tenía ganas de estar acá, con la familia. Este es un club grande y espero estar a la altura“, aseveró.