Biden apoya investigar a Cuomo por acusaciones de acoso sexual

El gobierno del presidente Joe Biden se unió el domingo a un número creciente de demócratas y republicanos que presionan por una investigación exhaustiva e independiente sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador Andrew Cuomo.

La postura de la Administración Biden surgió en voz de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, luego de que una segunda exasistente de Cuomo se sumara a las acusaciones de acoso.

“Debe haber una investigación independiente sobre estas acusaciones. Son serias… Eso (la investigación) es algo que todos apoyamos y el presidente apoya”, dijo Psaki.

White House Press Secretary Jen Psaki on the sexual assault allegations against NY Gov. Andrew Cuomo: "There should be an independent review of these allegations. They're serious. … That's something we all support and the President supports" #CNNSOTU https://t.co/CxHK6Kgx7f pic.twitter.com/pPoDl1xhQ6

Charlotte Bennett, asesora de políticas de salud en la administración del demócrata hasta noviembre, dijo a The New York Times que Cuomo le hizo preguntas inapropiadas sobre su vida sexual, incluso si alguna vez tuvo relaciones sexuales con hombres mayores.

La declaración de la exasesora se sumó a la de Lindsey Boylan, exsubsecretaria de desarrollo económico y asesora especial del gobernador Cuomo, al acusarlo de forzar un beso y comentarios inapropiados. El demócrata negó ambas acusaciones.

“(Bennett) fue una integrante trabajadora y valiosa de nuestro equipo durante COVID… tiene todo el derecho a hablar”, expresó Cuomo. “Nunca intenté sobrepasarme con la Sra. Bennett ni tuve la intención de actuar de ninguna manera que fuera inapropiada”.

Sin embargo, las expresiones de Cuomo están cayendo en saco roto, al tiempo que más miembros de alto rango de su partido exigen claridad.

La senadora estatal Alessandra Biaggi llamó “monstruo” al gobernador Cuomo y consideró que “era tiempo” de que se fuera. “Ahora”, expresó en Twitter.

. @NYGovCuomo , you are a monster, and it is time for you to go. Now.

Varios legisladores estatales y federales, así como varios candidatos a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, se unieron a las crecientes llamadas de investigación.

“Como se ha convertido en una práctica estándar en el estado de Nueva York cuando las acusaciones se relacionan directamente con el Ejecutivo, el gobernador Cuomo debe remitir el asunto al Fiscal General, quien, a su vez, debe designar a un investigador independiente”, escribió el representante Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara.

La decisión queda en manos ahora de la fiscal general Letitia James.

My statement on the allegations of sexual harassment by Governor Cuomo: pic.twitter.com/3aIniWFzJ0

El líder de la mayoría del Senado estatal, Andrew Stewart-Cousins ​​(Yonkers); el presidente de la Asamblea, Carl Heastie (El Bronx), al igual que los candidatos a la Alcaldía de Nueva York, Andrew Yang, Dianne Morales, Maya Wiley y Scott Stringer, se suman al llamado a investigar.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), calificó como “serios” y “dolorosos” los testimonios de Boylan y Bennett.

“Debe haber una investigación independiente – no una liderada por una persona seleccionada por el Gobernador, pero por la oficina de la Fiscalía General”, indicó Ocasio-Cortez.

Lindsey Boylan and Charlotte Bennett’s detailed accounts of sexual harassment by Gov. Cuomo are extremely serious and painful to read.

There must be an independent investigation – not one led by an individual selected by the Governor, but by the office of the Attorney General.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 28, 2021