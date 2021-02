Exasistente de Cuomo formula la segunda acusación de abuso sexual contra el gobernador

Otra exasistente del gobernador Andrew M. Cuomo lo acusa de acoso sexual, diciendo que le hizo preguntas sobre su vida sexual, si era monógama en sus relaciones y si alguna vez había tenido relaciones sexuales con hombres mayores, reportó The New York Times.

La asistente, Charlotte Bennett, quien fue asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud en la administración de Cuomo hasta que se fue en noviembre, le dijo a The New York Times que el gobernador la había acosado a fines de la primavera pasada, durante el apogeo de la lucha del estado contra el coronavirus.

Bennett, de 25 años, dijo que el episodio más inquietante ocurrió el 5 de junio, cuando estaba sola con el Sr. Cuomo en la oficina del Capitolio de Nueva York.

En una serie de entrevistas esta semana, ella dijo que el gobernador le había hecho numerosas preguntas sobre su vida personal, incluso si pensaba que la edad marcaba una diferencia en las relaciones románticas, y había dicho que estaba abierto a las relaciones con mujeres de 20 años, comentarios que ella interpretó como claras propuestas a una relación sexual.

Cuomo dijo en un comunicado a The Times el sábado que creía que había estado actuando como mentor y que “nunca había hecho avances hacia la Sra. Bennett, ni tampoco tuve la intención de actuar de ninguna manera que fuera inapropiada”. El gobernador no negó que le hizo preguntas personales a la Sra. Bennett; dijo en el comunicado que no haría más comentarios hasta que concluyera la revisión.

El gobernador dijo que había solicitado una revisión independiente del asunto y pidió que los neoyorquinos esperaran los hallazgos “antes de emitir juicios”.

Esta es la segunda exempleada del equipo de Cuomo, que le acusa de acoso sexual.

Lindsey Boylan, antigua asesora del gobernador Andrew Cuomo, y actual candidata a presidenta del condado de Manhattan, reveló el miércoles pasado nuevos detalles sobre el supuesto acoso sexual que sufrió durante los cuatro años que trabajó para el mandatario estatal, y que Cuomo ha negado.

Boylan, que llegó a ocupar el cargo de vicesecretaria del Departamento de Desarrollo Económico antes de dejar la oficina del Gobernador en 2018, afirmó el pasado diciembre que el político la había “acosado sexualmente durante años”.

“Muchos lo vieron, y se quedaron mirando”, aseveró entonces. “Nunca sabía que esperar: ¿me interrogaría sobre mi trabajo (el cual era muy bueno) o me acosaría hablando sobre mi aspecto? ¿O serían ambas cosas en la misma conversación? Fue así durante años”, dijo Boylan entonces.

Después de ver a Boylan detallar sus acusaciones contra el Sr. Cuomo, Bennett compartió la cuenta de la Boylan en Twitter, sugiriendo que las personas la leyeran si querían tener una imagen real de “cómo es trabajar para la administración de Cuomo”.

For those wondering what it’s like to work for the Cuomo admin, read @LindseyBoylan’s story. https://t.co/PfWhTJgHuU

— Charlotte Bennett (@_char_bennett_) February 24, 2021