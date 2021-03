Ana Patricia Gámez de “Enamorándonos” no tiene miedo a cerrar su ciclo en TV

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ana Patricia Gámez (“Enamorándonos”/UniMás) no dice que no a ningún nuevo proyecto, porque es consciente de que vive un “boom” en su carrera y hay que aprovecharlo. Por eso, cuando le ofrecieron hacer su propio podcast, “Ana Patricia Sin Filtro”, no lo dudó y dijo que sí.

“Yo sé que hay momentos en la vida donde uno tiene muchas bendiciones y hay que aprovecharlas, porque la vida cambia. Uno no sabe en qué momento, por no decir, se apaga el switch y ya no tienes este boom que quizás pudiste aprovechar en un momento; entonces, yo siento que ahorita estoy en una buena etapa de mi vida que tengo que aprovechar al máximo”.

– Con todo lo que ya haces: la tienda online, “Enamorándonos”, los niños.. ¿por qué dijiste que sí?, ¿tienes miedo a que se acabe la televisión?

Hace tres años sí, la respuesta hubiese sido sí, “tengo miedo”, tengo que poner los huevos en otras canastas, y por eso comencé a emprender y hacer otras cosas.

“Si me dices ahorita, ¿tienes miedo de que la televisión se acabe? Absolutamente no, ¿por qué? Porque yo tengo mis huevos en tantas canastas que yo sé que voy a seguir emprendiendo, haciendo mis cosas, y ‘miedo’ ahorita, a nada, ¿a qué uno le puede tener miedo? Pues a la muerte, ¿no?, que es lo único que no podemos evitar, de ahí en fuera yo soy valiente para todo.

– ¿Qué es lo que más te gusta del podcast?

El hecho de poder hacerlo desde mi casa, poder grabar el día a la hora que yo quisiera, desde mi computadora, con mi micrófono, hablar de lo que yo quisiera, sin que nadie me dijera “no esto no lo puedes decir porque está prohibido“, no.

“Sobre todo la cercanía que yo puedo tener con el público que ya me sigue y que me ve de una forma en la televisión, y en las redes sociales que me puede escuchar ahora, de otra forma, como soy yo tal cual, hablando con una amiga”.

– En uno de tus podcasts, hablas de la muerte de Honey, de tu perrita, y cómo no se lo habías podido decir a Giulietta, ¿ya se lo has dicho?

No, todos los días me pregunta, y todos los días le digo a mi marido “¡please!, vamos a agarrar un perrito”. Ya, o sea, me dice “el fin de semana le decimos”, pero ¡ay, no, no!, todavía no me atrevo. A lo mejor, si a ella se le hubiera dicho, ya lo hubiera comprendido, pero uno siempre quiere evitar ese sufrimiento a los hijos.

