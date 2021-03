Atroz sorpresa: encontraron un cadáver en peluquería de Harlem

Un hombre fue encontrado muerto en una peluquería en Harlem (NYC) y la policía cree que se trata de un ladrón que se cayó durante un robo.

NYPD respondió a una llamada al 911 sobre un robo en “Harlem Natural Hair Salon” en Nicholas Avenue y W.147th Street alrededor de las 9:20 a.m. del sábado y encontró al hombre inconsciente en el sótano con lesiones en la cabeza y el cuello, dijeron las autoridades. Fue declarado muerto en el lugar.

“Las lesiones son consistentes con una caída”, dijo un portavoz de la policía de Nueva York, y agregó que el salón estaba en un “estado de desorden” cuando el dueño llegó al local el sábado, luego de haber cerrado la noche anterior alrededor de las 8 p.m., detalló New York Post.

El médico forense está investigando la causa de la muerte. La identidad del fallecido estaba pendiente de notificación adecuada a la familia, dijo la policía.

When the owners of Harlem Natural Hair on St. Nicholas Ave. near W. 148th St. in Harlem arrived at work Saturday around 9 a.m., they found their business trashed.https://t.co/yh37kAfeJ0

— New York Daily News (@NYDailyNews) February 28, 2021