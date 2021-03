Dos latinas compañeras de trabajo descubrieron que son hermanas: telenovela de la vida real

Cassandra Madison, 32, and Julia Tinetti, 31, met in 2013 while working at the Russian Lady restaurant in New Haven, Connecticut. https://t.co/Eiy2eKdJHk

Cuando Cassandra Madison y Julia Tinetti comenzaron a trabajar juntas en el restaurante “The Russian Lady” en New Haven (Connecticut) hace ocho años, sintieron una conexión especial, pero jamás imaginaron el desenlace que les esperaba.

Además de la empatía inicial, notaron que se parecían físicamente y que ambas tenían tatuajes de República Dominicana. Al conocerse más, descubrieron que habían sido adoptadas por dos madres solteras sin conexión entre sí.

A la larga optaron por hacerse una prueba de ADN y descubrieron que son hermanas biológicas del mismo padre y madre, miembros de una gran familia caribeña de 9 hijos, y fueron entregadas en adopción por separado, cual telenovela de la vida real.

De los nueve niños de la pareja, ellas fueran los únicos dos dadas en adopción, acotó ABC News. Hoy Cassandra tiene 32 años y Julia 31.

“Comenzamos a hermanarnos, usamos la misma ropa, de hecho compramos camisetas un día que decían ‘Soy la hermana mayor / Soy la hermana menor'”, explicó Tinetti en un video de TikTok. “Soy su familia, soy su hermana, la misma mamá, el mismo papá”.

