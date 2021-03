Magnate japonés busca 8 personas que quieran viajar gratis a la Luna en el 2023 con SpaceX de Elon Musk

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ocho personas serán seleccionadas para viajar gratuitamente en el 2023 a la Luna como parte de una iniciativa entre el magnate japonés Yusaku Maezawa y SpaceX.

La empresa estadounidense de fabricación aeroespacial de Elon Musk se sumó a la iniciativa proveyendo la nave.

En un video compartido este miércoles en Twitter, Maezawa indica: “Los invito a unirse a mí en esta misión. Ocho de ustedes de todo el mundo”.

“He comprado todos los asientos así que será un vuelo privado”, agregó el asiático, fundador de la compañía de venta de ropa y calzado online Zozotown.

Ya Maezawa había anunciado la misión en septiembre de 2018 junto a Musk, fundador de SpaceX. Sin embargo, en aquel momento los organizadores indicaron que llevarían al espacio a artistas.

Pero la idea cambio y ahora, según el empresario, el proyecto “dearMoon” transportará al satélite a entre 10 y 12 personas en total, pero ocho de los miembros de la tripulación serán seleccionados del público.

【 #dearMoonCrew Applications Update】More than 100K applications from 216 countries + areas(As of 3/3 6:59AM PST)

TOP 10 countries

1. India 🇮🇳

2. Japan 🇯🇵

3. US 🇺🇸

4. UK 🇬🇧

5. France 🇫🇷

6. Mexico 🇲🇽

7. Spain 🇪🇸

8. Canada 🇨🇦

9. Indonesia 🇮🇩

10. Netherlands 🇳🇱 — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 3, 2021

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon ↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

Sign up for the #dearMoon mission and get your very own personalized card!🚀https://t.co/qWoGPECoOf pic.twitter.com/ru2gDB1pFe — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 3, 2021

Magnate Yusaku Maezawa lo pagará todo

El multimillonario dijo que él pagará por el viaje completo.

“Esperamos que con esta misión vayan más lejos que lo que cualquier otro humano haya ido desde el planeta Tierra”, dijo, por su parte, Musk.

La misión tomará tres días llegar a la Luna. Una vez allí, el Starship no aterrizará en la Luna sino que se desplazará detrás de ella. El viaje de vuelta también se extenderá por tres días.

El periodo de preinscripción ya abrió y se extenderá hasta el 14 de marzo. El proceso inicial de evaluación de los candidatos “despegará” el 21 de marzo con una entrevista final y un chequeo médico a finales de mayo.

El requisito básico para la selección de los participantes es que cada uno de ellos pueda avanzar en la actividad de la que son conocedores desde el espacio.