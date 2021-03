Jill Biden revela que le quitaron su telefóno al convertirse en Primera Dama

La primera dama Jill Biden dijo a estudiantes en Pensilvania que le quitaron el teléfono cuando arribó a la Casa Blanca.

Su afirmación ocurrió cuando la esposa del presidente Joe Biden indicó a los alumnos que el teléfono celular es un distractor.

“Como Primera Dama, me quitaron el teléfono, así que tampoco tengo teléfono. Entonces sé cómo te sientes”, dijo la Dra. Biden.

Tanto el presidente en turno como su esposa deben permanecer alejados de sus celulares o utilizarlos con discreción bajo estrictos protocolos de seguridad.

Algunos mandatarios, como Barack Obama logró ciertos permisos para utilizar su teléfono, pero quien de plano no lo soltó fue el expresidente Donald Trump.

Varios reportes sobre inteligencia indicaron que el uso constante de Twitter a través del celular representaba un riesgo para el mandatario.

La Primera Dama ha estado participando en distintos eventos públicos controlados, tanto en hospitales como en colegios, como la secundaria Fort LeBoeuf en Waterford, Pensilvania, donde se reunió con estudiantes que han regresado al aula de manera segura, siguiendo las recomendaciones por la pandemia de COVID-19.

“Siento que la gente siente que hay luz al final del túnel; hay esperanza”, expresó la Dra. Biden. “Lo que trato de decirles a mis estudiantes es que reflexionen sobre este tiempo y lo escriban en un diario… Tenemos que recordar cómo fue esta vez”.

La esposa del presidente Biden es profesora en un colegio comunitario y actualmente da clases virtuales desde la Casa Blanca.

La Primera Dama también dio la bienvenida al secretario de Educación, Miguel Cardona, quien fue confirmado esta semana en el Senado, y dijo que trabajará junto con él para que los estudiantes vuelvan al colegio en forma segura.

We all want to get our kids back to school. @SecCardona and I got to see first-hand today what safety measures schools in CT and PA have implemented to stay open during COVID. pic.twitter.com/R9sooCHddS

— Jill Biden (@FLOTUS) March 3, 2021