Lo que sucede en el cuerpo al beber un café espresso por la mañana

Para muchos el día no inicia hasta que beben su café. No en vano es una de las bebidas más populares y consumidas en el mundo, lo cual abre la puerta a una larga lista de variantes y presentaciones. Lo cierto es que la concentración en una simple taza de café puede variar drásticamente y por supuesto es bien sabido que el espresso es una de las versiones más cargadas y estimulantes por excelencia.

Para aquellas personas que aman el potente efecto de la cafeína o que simplemente están demasiado ocupados para tomarse lentamente un café de proporciones más grandes, el espresso es innegablemente más eficiente: dos tragos de café expreso contienen más cafeína que una taza estándar de café de goteo, y claro también se toma más rápido. Además el café espresso es una de las bebidas europeas más tradicionales, que se también puede ser llamado en diferentes lugares del mundo: café exprés, express, espresso o solo. Y se define por ser una forma de preparación de café originada en Italia, que debe su término a la obtención de esta bebida a través de una cafetera expreso. Se caracteriza por su rápida preparación y por un sabor y textura más concentrados.

Si eres de los que simplemente no puede iniciar la mañana sin un espresso o inclusive como una dosis de energía extra para hacer frente a la tarde, esto puede interesarte. Ya que sus efectos en el organismo, van más allá que simplemente acelerar los niveles de cafeína. Conoce la opinión de los expertos y averigua qué le sucede exactamente al cuerpo cuando bebes espresso con regularidad.

1.Te sentirás menos cansado, pero potencialmente más ansioso

A mayor concentración de cafeína, mayor efecto estimulante obtendremos. Lo que sucede es que la cafeína bloquea la adenosina, que es una sustancia química que se encuentra en el cerebro responsable de que nos sintamos cansados y a su vez libera la hormona llamada adrenalina, que aumenta de manera natural la energía. Sin embargo es importante ser cautelosos, una ingesta extremadamente alta de espresso provoca nerviosismo y estados de ánimo alterados, que finalmente son síntomas comunes de ansiedad. La mejor recomendación es moderar la ingesta de espresso, para mayor contexto: según el USDA, una taza típica de espresso de 2 onzas contiene 128 miligramos de cafeína. Teniendo en cuenta que la dosis diaria recomendada y considerada como saludable, es no más de 400 miligramos de cafeína al día, es lo equivalente alrededor de 3 tragos de espresso, o 4 tazas de 8 oz. café negro.

2. Es probable que absorbas menos nutrientes

Es importante entender cómo actúa la cafeína a nivel celular: como un inhibidor, lo que significa que en ciertos casos puede inhibir la absorción de algunas vitaminas y minerales esenciales. Así que la adenosina no es la única sustancia que bloquea la cafeína. Los expertos señalan de manera específica, la disminución de la absorción de hierro, vitaminas B y calcio. Cabe mencionar que este es un efecto secundario que no siempre sucede y sobre todo que no es necesariamente perceptible, pero puede ser un enemigo silencioso. La mejor recomendación es apostar por complementar ese rico y aromático espresso con una dieta equilibrada basada en alimentos frescos, integrales y de temporada.

3. Posibles alteraciones en los niveles hormonales

Uno de los efectos más notorios del café espresso son sus notables impactos sobre las hormonas. Se ha comprobado a través de diversas referencias, que la ingesta excesiva de cafeína desencadena o activa a las hormonas de lucha o huida. En el caso de las mujeres un exceso de cafeína en ayuno y recurrente, altera los niveles de estrógeno. Y a modo general tanto en hombres y mujeres, es muy normal que las hormonas de “lucha o huida” se alteren, como es el caso específico de la adrenalina; que tiene la peculiaridad de actuar como mecanismo de supervivencia que activa al cuerpo para responder ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Sin embargo, demasiada cafeína a la vez puede poner al cuerpo en un estado de alerta muy alto y podría causar complicaciones.

4. Aumento en el rendimiento físico

Hoy en día se cuenta con numerosas referencias científicas que avalan las propiedades medicinales del consumo moderado de café. Y en el caso del espresso, sus efectos están completamente relacionados con el simple hecho de que es una forma altamente concentrada de consumir cafeína. Por lo tanto cualquier beneficio que se obtenga de una taza típica de café, también lo hará beber espresso. De hecho se ha comprobado que la cafeína y el ejercicio, son una gran combinación y tienen efectos positivos reales. Es una buena manera no solo de aumentar no solo la energía, sino también el enfoque y la concentración. De manera particular cuando se trata de deportes y rendimiento atlético, es muy probable notar una mejora en la fuerza y ​​el esfuerzo físico.

5. Mayor riesgo de deshidratación

Una advertencia en la que coinciden todos los especialistas en nutrición y medicina, para los consumidores habituales de cafeína: ser especialmente conscientes de los niveles de hidratación. La razón es sencilla, la ingesta excesiva de cafeína, especialmente a través del espresso, podría tener un efecto deshidratante en el organismo. Aunque cierto nivel de deshidratación a lo largo del día es normal, la cafeína acelera el proceso y puede ampliar la brecha entre la cantidad de líquidos que perdemos naturalmente y la cantidad que ingerimos. Como regla general para prevenir la deshidratación, los especialistas aconsejan beber una taza de agua con cada taza de café o cafeína bebida, finalmente recordemos que el café se asocia con propiedades diuréticas.