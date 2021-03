Mexicana lucha por subsistir en Nueva York: ICE detuvo a su esposo e hijo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Noemí Peña está haciendo milagros para mantener a su familia en Nueva York, en medio de la preocupación de quedarse sin dos parientes e ingresos, en los últimos largos meses.

“Es algo que tampoco me deja conciliar el sueño, la preocupación de cómo voy a cubrir los gastos, de cómo pagaré la renta para no quedarme sin un hogar, para no dejar sin un hogar a mi hija”, explicó Peña a NY1 Noticias.

Su calvario comenzó hace 14 meses, cuando la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a su hijo de 26 años; y más tarde también a su esposo.

Peña narró que las autoridades migratorias esperaban a su hijo Marvin Jerezano afuera de la corte cuando terminó su tiempo probatorio por consumo de marihuana. Y su esposo Antonio Carino fue detenido después de pagar una multa por una infracción de tránsito.

“Entonces los dos están detenidos por ICE no porque hayan cometido un delito grave sino por lo mismo, por estar en este país ilegalmente desafortunadamente”, agregó Peña.

Noemí dice que no ha podido conseguir trabajo porque, aparte de su hija de 4 años, cuida a su nieto, un bebé de 18 meses. Por ahora su esperanza es que el próximo 17 de marzo su esposo tiene una audiencia.

“¿De dónde saco dinero para pagar el abogado de mi hijo, de mi esposo?… Ojalá Dios quiera que ellos regresen pero aún así tenemos unas deudas grandes por cubrir”, se lamenta la madre mexicana.

Desde el centro de detención en Bergen (NJ), su hijo le envió una carta diciendo que lo castigaron cinco días por exigir que respetaran su derecho de privacidad en el baño. ICE no ha emitido comentarios sobre esas acusaciones de maltrato.

Noemí ha recibido apoyo de la organización Cosecha, “un movimiento nacional no violento que lucha por la protección permanente, la dignidad y el respeto de todos los inmigrantes indocumentados”, según su portal. También hace unas semanas abrió una página en GoFundMe para solicitar ayuda económica, mientras espera por la vuelta de su esposo e hijo.