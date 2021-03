FBI: acusan a líder religioso ortodoxo de violar varias veces a una quinceañera en Nueva York y Chicago; tiene 36 nietos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Shomrim founder arrested by feds for alleged rape of 15-year-old girl https://t.co/OjfNJ7m2JP pic.twitter.com/oMmKCXSSgD — New York Post (@nypost) March 4, 2021

Jacob “Yanky” Daskal, líder religioso ortodoxo fundador de “Borough Park Shomrim” en NYC, ha sido acusado en un tribunal federal de Brooklyn por la presunta violación de una quinceañera en dos estados, anunciaron las autoridades el jueves.

“Borough Park Shomrim” es un grupo privado ortodoxo que patrulla el crimen desde hace 30 años, asociado con el distrito 66 de NYPD, en Brooklyn.

Daskal, de 62 años, ya había sido acusado en 2018 en un tribunal estatal por el presunto abuso sexual de la misma adolescente, pero ahora los fiscales federales intervinieron y presentaron un nuevo caso que implica significativamente más tiempo en prisión. Se espera que el caso estatal sea desestimado y avance el federal, acotó New York Post citando una fuente anónima policial.

Daskal fue procesado ayer por la tarde ante la jueza Peggy Kuo. Su abogado, Henry Mazurek, se declaró “no culpable” en su nombre. “Tenemos la intención de impugnar los cargos y litigar plenamente”, afirmó en la corte.

Kuo ordenó la liberación de Daskal con una fianza de $4.5 millones de dólares, firmada por ocho miembros de su familia y asegurada por cinco propiedades, a pesar de la objeción de los fiscales que abogaron por su detención.

Daskal, padre de ocho hijos y abuelo de 36 nietos, podrá continuar trabajando como administrador de propiedades mientras esté en libertad bajo fianza.

Los fiscales argumentaron en un memorando de detención que Daskal supuestamente “abusó de su posición de poder en la comunidad judía ortodoxa para cortejar una joven vulnerable de 15 años en una relación sexual”.

Según la acusación, entre agosto y noviembre de 2017 Daskal violó repetidamente a la joven en sus casas de Borough Park (NYC) y South Fallsburg (NY). Y el 5 de noviembre de 2017, voló a Chicago por un día, donde reservó una habitación de hotel y supuestamente ultrajó a la adolescente allí antes de regresar a casa horas después.

A principios de 2018, la víctima le confió a un mentor sobre el abuso y luego lo denunció a la policía.

Brooklyn Man Charged with Enticing a 15-Year-Old Girl to Travel to Engage in Sexual Activity ADIC Sweeney: "A man who founded an organization aimed at creating a safer community should know the difference between right and wrong." Full statement belowhttps://t.co/DkZSGBcpsI pic.twitter.com/6XuKHqmezV — FBI New York (@NewYorkFBI) March 4, 2021