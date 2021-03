“Un indignante desprecio por la vida humana nunca visto”: fiscal sobre doctor que mató a 5 pacientes vendiendo drogas en Nueva York

El Dr. George Blatti ha sido acusado por un gran jurado de asesinar a cinco pacientes y poner en peligro la vida de otros seis, al venderles recetas de drogas desde su auto en el estacionamiento de un establecimiento “Dunkin’ Donuts” y en otra tienda abandonada “RadioShack”, en Long Island (NY).

Blatti, de 75 años, no mostró ningún remordimiento cuando entró al juzgado en Mineola el jueves por la mañana, detalló Fox News. Se dice que el médico del Rockville Center es el primero en ser acusado de asesinato en Nueva York bajo la teoría de la indiferencia depravada.

“El talonario de recetas de este médico era tan letal como cualquier arma homicida”, afirmó Madeline Singas, fiscal de distrito del condado Nassau. “En mis casi 30 años de carrera como fiscal, nunca había visto un caso de tan indignante desprecio por la vida humana por parte de un médico”.

Los fiscales dijeron que Blatti, que no tenía experiencia en el manejo médico del dolor, recetó cantidades excesivas de opioides -en un caso nueve veces la dosis recomendada- a pacientes adictos a las drogas.

Blatti veía a sus pacientes en el estacionamiento de un hotel, una tienda Dunkin ‘Donuts y en un local Radio Shack abandonado después de perder el acceso a su oficina en Franklin Square, dijeron las autoridades.

“Tenían entre 30 y 40 años, luchando con sus propios demonios personales y buscando ayuda”, dijo Singas sobre las víctimas. “En lugar de recibir ayuda, básicamente recibieron una sentencia de muerte”.

Los cinco pacientes murieron entre 2016 y 2018. El doctor, arrestado en el otoño de 2019, sigue detenido sin derecho a fianza. Su nueva aparición en la corte está fijada para el 30 de marzo.

