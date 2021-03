Escándalo sexual en el fútbol americano: Poderoso coach tocaba a estudiantes y pedía empleadas rubias

Les Miles, el coach del equipo colegial Jayhawks de la Universidad de Kansas (KU) fue puesto en licencia administrativa por estar implicado en un escándalo por incidentes que ocurrieron en 2013, cuando era el entrenador en jefe de los Tigers de la Universidad del Estado de Louisiana (LSU), y que recientemente han salido a la luz.

Esta decisión fue difundida por Jeff Long, el director deportivo de Kansas el viernes pasado por la noche.

“Hoy puse al entrenador en jefe de fútbol, Les Miles, en licencia administrativa mientras realizamos una revisión completa para determinar los próximos pasos apropiados“, dijo Long en un comunicado.

Las acusaciones que enfrenta Miles incluyen “enviar mensajes de texto a estudiantes, llevarlas a su condominio solas, hacerlas sentir incómodas y, al menos en una ocasión, besar a una estudiante y sugerirle que se fueran a un hotel después de decirle que podría ayudarla en su carrera“, además de que pedía “empleadas rubias con senos grandes” y “chicas lindas”, según arrojó la investigación que realizó Husch Blackwell.

Les Miles demanded that student workers in the athletic department were "blondes with big boobs"….. pic.twitter.com/nI55FxkY6k

Sin embargo, en cuanto se le notificó la decisión, Miles, quien negó todo en su momento, contestó a través de su abogado, Peter Ginsberg, que hace ocho años, LSU contrató al bufete de abogados Taylor Porter para investigar las denuncias presentadas en aquel entonces y no se encontró conducta que señalara acoso, por lo que se concluyó que no ameritaba sanción.

“Ahora, ocho años después, LSU, a raíz de la enorme presión de la NCAA por una conducta que no tiene nada que ver con el entrenador Miles, emitió un informe realizado por Husch Blackwell. El informe no reveló ninguna evidencia nueva. De hecho, Husch Blackwell no se molestó en entrevistar al entrenador Miles ni a los testigos clave, pero, en cambio, cuestionó los hallazgos y conclusiones de Taylor Porter sin proporcionar ninguna base para hacerlo”, explicó el abogado de Miles a través un comunicado.

Les Miles' attorney has asked the Baton Rouge court to release the Taylor Porter investigation report looking into sexual harassment claims against Miles at #LSU.

Peter Ginsberg says releasing the report is the only way to clarify what he called unfair reporting. pic.twitter.com/DqVzbxSIG2

— Brody Miller (@BrodyAMiller) March 3, 2021