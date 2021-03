Juez de inmigración extiende suplicio de joven hondureño DACA detenido en semáforo de Nueva York

Javier Castillo Maradiaga, un joven hondureño elegible para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), sigue detenido y en peligro de ser deportado, luego de que esta semana un juez de inmigración negó su solicitud de salir de prisión bajo fianza.

En diciembre de 2019 el joven de 27 años fue arrestado por la policía en El Bronx (NYC) por el cruce improcedente de una calle con el semáforo en rojo, y entregado a ICE. Desde entonces ha pasado por cárceles de Nueva York, Nueva Jersey y Louisiana, recordó Yahoo News.

Castillo, quien en su momento se acogió a un programa de alivio migratorio temporal para jóvenes inmigrantes, está desde el viernes 26 de febrero en la cárcel del condado Hudson (NJ) y espera ahora la decisión de otro juez que podría significar su deportación a Honduras o la reunificación con su familia en El Bronx.

“La continua detención de Javier por parte de las autoridades de inmigración y de muchos otros viola nuestras normas universales básicas de cómo la gente debería ser tratada en este país y por este gobierno”, declaró a Associated Press Terry Lawson, directora ejecutiva de Unlocal, una organización que defiende a Castillo en las cortes.

Su madre, Alma Maradiaga, llegó desde Honduras a EE.UU. en 1997, bajo el amparo migratorio llamado “Estatus de Protección Temporal” (TPS). Javier y su hermano Jason cruzaron la frontera sur en 2002 teniendo 8 y 6 años de edad. Su hermana llegó unos meses más tarde.

Según ICE, un juez ordenó que Castillo tenía hasta el 1 de enero de 2004 para regresar a Honduras, pero el niño se quedó en EE.UU; y a pesar de que se acogió hace años al alivio migratorio para jóvenes inmigrantes conocido (DACA), no lo renovó y por lo tanto ya no está amparado por este programa.

El caso de Castillo es uno de los varios por los que el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, y el líder del Comité de Inmigración, el concejal Carlos Menchaca, han pedido la destitución de Thomas Decker, director de ‘La Migra’ en Nueva York, a quien acusan de ordenar operativos y redadas innecesarias en vecindarios y pequeñas empresas de inmigrantes.

El Departamento Legal de la Alcaldía de NYC ha admitido que fue un error entregar a Castillo a las autoridades federales de inmigración y ha pedido en vano su liberación. Los cargos de cruce improcedente y otros que se le añadieron después fueron todos desestimados.

Al momento, Castillo podría ser retornado a su país natal porque un juez de Texas frenó recientemente la orden del presidente estadounidense Joe Biden de congelar las deportaciones durante 100 días.

A #FreedomForAll March is being organized by the family of Javier Castillo Maradiaga on Monday, President's Day @ 2PM at Foley Square! pic.twitter.com/SoZulJ01p4

Javier Castillo Maradiaga, a DACA recipient, is facing deportation after he was arrested for jaywalking. A New York City spokesperson called Javier’s release to ICE “an egregious mistake and a clear violation of local law,” yet it remains irreversible. https://t.co/RgOxDeHvVR

— The New Yorker (@NewYorker) March 4, 2021