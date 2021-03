Dominika Paleta superó sus miedos: “Me he reconciliado con la muerte”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dominika Paleta asegura que uno de los momentos más difíciles que ha tenido que pasar en su vida fue el fallecimiento de su madre, doña Bárbara Paciorek, y señaló que gracias a que recibió ayuda profesional, ahora que ya han pasado diez años, ha aprendido a asimilar mejor esta y todas las pérdidas que ha tenido.

En entrevista con la revista Quien, la actriz reveló que ella misma estuvo a punto de morir en dos ocasiones, aunque no ofreció detalles al respecto, y señaló que a raíz de lo que le ocurrió ve los fallecimientos como algo mucho más natural, aunque asegura que les tiene mucho respeto por todo lo que el proceso implica.

“Me he reconciliado con la muerte y hoy le tengo menos miedo. Después de todo lo que pasé, valoro muchísimo más, me volví más sensible y mis sentidos se agudizaron. Si me tocara irme hoy, lo haría plena y feliz, pero siento que me falta mucho por vivir todavía, como ver crecer a mis hijas y me muero por ser abuela”, dijo Dominika.

Para finalizar, la actriz hizo una invitación al taller “Cuando llega el momento de decir adiós”, el cual impartirá vía online el día de mañana a través de su página web, y señaló que, aunque la transmisión en vivo durará muy poco, quienes estén suscritos al sitio van a poder disfrutar de estos contenidos durante tres meses seguidos y adquirir todos los conocimientos a su propio ritmo.

