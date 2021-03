Laboratorios logran pruebas exitosas de pastilla contra COVID-19

El medicamento Molnupiravir, de los laboratorios Merck y Ridgeback, está avanzado con éxito en sus pruebas contra COVID-19.

La pastilla funcionaría como un tratamiento de cinco días, similar al Tamiflu, para detener la reproducción del virus antes de causar un daño mayor.

Algunos expertos ya califican los avances como el “Santo Grial” contra la pandemia, ya que la Fase Dos de la investigación arrojó que el virus prácticamente desaparece en algunas personas, pero en general se reduce significativamente.

“Este estudio multicéntrico de Fase Dos en EE. UU. reclutó a 202 adultos no hospitalizados que presentaban signos o síntomas de COVID-19 en 7 días y confirmaban una infección activa por SARS-CoV-2”, indicó el laboratorio Merck en su reporte. “El principal objetivo de eficacia fue la reducción del tiempo hasta la negatividad viral mediante análisis de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) de hisopos nasofaríngeos”.

Debido que los resultados han sido asombrosos se continuará con la Fase Tres, pero los datos completos de la segunda fase no han sido revalos por completo, reconoció el laboratorio.

See the latest news from Ridgeback Biotherapeutics and Merck on #COVID19 preliminary findings at #CROI2021. Learn more: https://t.co/QZW73RCLOn $MRK pic.twitter.com/DibWgUfJB1

— Merck (@Merck) March 6, 2021