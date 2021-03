Todo lo que ha dicho Meghan Markle sobre Kate Middleton en la entrevista con Oprah

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Kate Middleton ha salido mejor parada de lo que se esperaba en el especial de dos horas que se ha emitido este domingo, en el que Meghan Markle ha concedido una entrevista a su buena amiga Oprah Winfrey.

Entre otros bombazos, Meghan ha revelado que fue su cuñada quien la hizo llorar en los días previos a su enlace de 2018 con el príncipe Harry, y no al revés, como se aseguró en su momento. El comentario que consiguió afectar tanto a Meghan fue acerca de los atuendos que lucieron las niñas de las flores en el marco de la ceremonia y, en aquel momento, le pareció que Kate debería haber mostrado más tacto sabiendo la presión a la que ella estaba sometida y que además acababa de descubrir que no contaría con la presencia de su padre Thomas Markle en su gran día, porque se había filtrado que él había pactado varios posados con los paparazzi.

“La semana de la boda fue muy dura, y ella estaba molesta por algo. Pero lo asumió, y se disculpó, y me trajo flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo haría si supiera que he hecho daño a alguien, asumir la responsabilidad por ello”, ha desvelado la duquesa de Sussex.

Aunque Meghan insiste en que la perdonó de corazón, aun así, le dolió ver que la historia se había filtrado a la prensa y que la retrataba como la mala de la película: “Nunca hubiese querido que eso saliera a la luz, aunque hubiera sucedido de verdad. Me esforcé para que nunca saliera a la luz”, ha prometido. “Lo que fue difícil de superar fue que me culparan por algo que no solo no hice, sino que me pasó a mí. Y que las personas que formaron parte de nuestra boda tuvieran que acudir a nuestro equipo de comunicación para asegurarles: ‘Sé que eso no ocurrió así'”.

La esposa del príncipe Harry reconoce que le habría gustado que Kate corrigiera esa información, pero también es consciente de que a lo mejor no le dejaron hacerlo.

“Es una buena persona”, ha afirmado acerca de la esposa del príncipe William, con quien lamenta que se la haya enfrentado durante los últimos años. “Creo que mucho de lo que he visto publicado refuerza esa idea de polaridad, pero si te gusto, no tienes que odiarla a ella. Y si te gusta ella, tampoco tienes que odiarme a mí”.