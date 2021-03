Video: ¿Esperanza Gómez se lanza a la política?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esperanza Gómez prefiere ganarse la vida con el sudor de su frente, que andar ‘robándole’ a la gente.

Aunque falta más de un año para que se celebren las elecciones al Congreso de la República de Colombia, ya se viene dando el debate de quiénes serán los candidatos de las distintas fuerzas políticas de aquel país.

Un nombre que ha sonado mucho es el de la actriz porno, de quien se dijo estaría pensando en hacer parte de las elecciones para buscar la legislación y regulación del trabajo de las mujeres que ahora se dedican al modelaje webcam.

“No, la verdad es que no. Estoy muy feliz con mi oficio, amo lo que hago, es muy rentable, gano más que un político. La verdad yo no necesito robar para vivir bien, entonces sigo en lo mío para seguir generando dividendos”, declaró en entrevista para Blu Radio.

Durante la entrevista, Gómez dijo que prefiere enfocarse en su faceta como empresaria en la venta de lencería, juguetes sexuales e invirtiendo en su estudio de modelaje, donde impulsa a nuevos talentos.

La colombiana resaltó que muchas personas no entienden que hay gente que pagan no solo por ver contenidos sexuales, sino que hay toda una variedad de gustos por los que los usuarios de internet están dispuestos a dar su dinero.

“En este mundo hay personas muy solitarias, y hay quienes no lo pueden soportar. En estos espacios de streaming encuentran compañía, no necesariamente para actos sexuales, muchos usuarios te pagan solo por hablar con ellos”.

ASÍ LO DIJO

“Muchas personas creen que por ser actriz porno uno es ciego, sordo o mudo, que no puede opinar y que no es capaz. La pornografía no tiene nada que ver con la capacidad intelectual de la persona, entonces mucha gente me subestima por hacer pornografía“.

Esperanza Gómez, actriz porno.

POR: Gisela García