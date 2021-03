Abogados que investigan a gobernador Cuomo de Nueva York deberán presentar informes semanales de sus avances

Joon Kim, un ex fiscal federal de alto rango en Manhattan, liderará la investigación independiente sobre las acusaciones contra el gobernador Andrew Cuomo por supuesto acoso sexual a cinco mujeres, anunció ayer la procuradora general del estado, Letitia James.

Kim, quien cerró la investigación del escándalo de financiamiento de campañas del alcalde Bill de Blasio, y la veterana abogada de discriminación laboral Anne Clark encabezarán el equipo con el apoyo de otros abogados de sus respectivos bufetes, dijo James.

James calificó a Kim y Clark de “expertos legales independientes que tienen décadas de experiencia en la realización de investigaciones y en la lucha por defender el estado de derecho (…) No hay duda de que ambos tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para liderar esta investigación y brindar a los neoyorquinos las respuestas que merecen”, agregó.

La investigación incluirá las denuncias de las mujeres contra Cuomo, así como el manejo de estos asuntos por parte de su gobierno. El equipo podrá emitir citaciones para examinar documentos, registros y datos relevantes relacionados con el caso, y realizar entrevistas y declaraciones formales. Presentarán informes semanales a la fiscal general del estado y producirán un reporte final escrito que incluirá sus hallazgos y se pondrá a disposición del público, detalló NBC News.

Debra Katz, abogada de Charlotte Bennett (25), ex asistente de Cuomo que lo acusó de hacer preguntas inquisitivas sobre su vida sexual y “tratar de acostarse conmigo”, dijo que contratar a Kim y Clark mostró que James “está tomando este asunto muy en serio” y “Esperamos cooperar con los investigadores”.

“Esperamos que la investigación se extienda a los reclamos de las otras mujeres que sabemos que están ahí afuera”, agregó al New York Post. “Es importante que esta investigación no se centre solo en lo que dijo e hizo el gobernador Cuomo. También debe centrarse en la cultura del secreto, el abuso y el miedo que fomentó entre su personal, con frecuencia en violación de las mismas leyes que firmó para proteger a los trabajadores del acoso sexual”.

La semana pasada, Cuomo se comprometió a cooperar con la investigación e instó a los neoyorquinos a que “Esperen los hechos antes de formarse una opinión”.

Kim se desempeñó como fiscal estadounidense en funciones de Manhattan después de que su predecesor, Preet Bharara, fuera despedido en 2017.

NEW: @NewYorkStateAG has selected its outside lawyers to investigate sexual harassment claims against @NYGovCuomo:

Joon H. Kim, former acting U.S. attorney for SDNY, succeed Bharara

Ann L. Clark, employment discrimination attorney

w/ @jessemckinley https://t.co/3DBPpPHQMB

— Luis Ferré-Sadurní (@luisferre) March 8, 2021