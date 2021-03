Cámara votará tercer cheque de estímulo el miércoles y eso cambia calendario de envío de los $1,400

La Cámara de Representantes votará el miércoles el Plan de Rescate Estadounidense (ARP) impulsado por el presidente Joe Biden y no este martes, como se había adelantado.

Eso modifica las posibles fechas de envío del tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares. Es posible que los primeros depósitos comiencen la semana del 15 al 19 de marzo, no este viernes.

Tomando en consideración el calendario sobre la distribución de fondos aprobados en diciembre pasado, al IRS le tomó solamente dos días para realizar los primeros depósitos en cuentas bancarias y un día después comenzó la impresión de cheques.

El jueves, el presidente Biden dará su primer discurso televisado y es posible que antes de ello firme la ley que destina $1.9 billones de dólares contra la crisis de salud y económica causada por COVID-19.

En un evento en California, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), defendió el proyecto de ley.

“Hacemos esto para asegurarnos de que, como prometió el presidente Biden: ‘La ayuda está en camino'”, dijo Pelosi. “El Plan de Rescate Estadounidense… pondrá inyecciones en los brazos, dinero en los bolsillos y niños a salvo, escuelas y empleados en el trabajo”.

El líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer (Maryland), había dicho inicialmente que la ley sería llevada al pleno el martes, pero este lunes, los representantes estaban a la espera de la ley aprobada en el Senado, la cual deben revisar y luego proceder a votación.

“Depende de cuándo recibamos el documento del Senado… Tiene que ser muy preciso y lleva tiempo hacerlo”, dijo una fuente a CNN. “Podría ser que lo recibamos [el martes] por la tarde y luego tengamos que ir al [Comité] de Reglas. Y lo retomaremos el miércoles por la mañana a más tardar”.

Esa ruta fue confirmada por líderes de la Cámara en conferencia de prensa este martes.

Aunque no se espera que haya sorpresas demócratas en cuanto votos en contra, este martes los líderes de los distintos grupos políticos sostendrán una conferencia de prensa para detallar el proceso.

Se esperaba que el Caucus Progresista enfrentara serias divisiones, luego de críticas de algunos de sus miembros a los ajustes del ARP en el Senado, pero la lideresa del grupo, Pramila Jayapal (Washington), indicó que se respaldará la votación en la Cámara.

El presidente del Comité de Presupuesto del Senado, el también progresista Bernie Sanders (Vermont), agradeció al grupo el apoyo al ARP.

“Gracias al Caucus Progresista del Congreso por su extraordinario esfuerzo en aprobar el Plan de Rescate Estadounidense, el cual es la legislación más significartiva para los trabajadores en la historia moderna del país. Sin ellos, esta ley no es posible”, dijo Sanders.

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 8, 2021