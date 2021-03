Caos y congestión por recortes de servicio en LIRR: terrible panorama que piden evitar en el Metro de Nueva York

On the first day of new service cuts on the @LIRR, it's standing-room only on the 6:16 train into the city from Bellmore, per a reader, who sent this photo. "This is a disaster for the commuters. Packed in like a rush hour subway car." pic.twitter.com/MLKi865nJI — Jesse Coburn (@Jesse_Coburn) March 8, 2021

Un viaje al pasado o al futuro, depende de cómo se le vea, vivieron ayer los usuarios en el primer día de recortes de servicio por déficit presupuestario en las líneas Long Island Rail Road (LIRR) de MTA.

Fotos y videos publicados en Twitter mostraban a los pasajeros parados hombro con hombro en algunos trenes, imposibilitados de cumplir las normas de distanciamiento social.

El presidente de LIRR, Phil Eng, reconoció que las reducciones en el servicio habían provocado “incidentes esporádicos y aislados de hacinamiento en algunos trenes en las horas punta de la mañana”, y prometió agregar trenes tan pronto como anoche mismo. “Estamos trabajando para aumentar la capacidad agregando trenes cuando sea posible durante esos tiempos de mayor número de pasajeros”, dijo en un comunicado.

Pat Foye, presidente y director ejecutivo de la MTA, agregó que los $6.5 mil millones de dólares prometidos en el virtual paquete del gobierno federal evitarán futuros recortes en el servicio; prometió devolver el servicio LIRR en el futuro y evitar medidas similares en el subterráneo de Nueva York y Metro-North. “Esta financiación es crucial mientras trabajamos para levantar el número de pasajeros y recuperarnos de la pandemia”, dijo Foye en un comunicado previo, el fin de semana.

“Gracias @MTA por reducir el horario de @LIRR, ahora todos podemos acercarnos y propagar el virus una vez más…”, publicó irónica una viajera en Twitter junto con una foto de un vagón con gente de pie.

“Deberías estar avergonzado @LIRR”, publicó otra usuaria. “Entiendo la necesidad de ajustar los horarios. Esto es inaceptable. COVID-19 sigue siendo una amenaza y las personas no están dispuestas a sentarse una al lado de la otra”.

La reducción del servicio obedece a que el número de pasajeros de LIRR permanece 75% por debajo de los niveles prepandémicos, según la MTA. Y aún así ayer hubo congestión en los vagones, en una especie de círculo vicioso.

La agencia ha defendido los “ajustes de servicio” activados el lunes como una medida necesaria de reducción de costos que también acelerará la construcción de proyectos ferroviarios. Pero los políticos y viajeros entre Long Island y NYC no están satisfechos con las explicaciones, destacó New York Post. Y otros temen que el hacinamiento se repita en otros servicios de transporte público y aviación comercial.

