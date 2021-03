No descartan subir los impuestos en Nueva York: $100 mil millones del nuevo paquete de estímulo “no son suficientes” para Cuomo

Viene alivio en camino de Washington DC a Nueva York, y tanto el alcalde Bill de Blasio como el gobernador Andrew Cuomo aplaudieron el acuerdo de paquete de estímulo alcanzado el sábado en el Senado. Pero aún así, no está descartado que suban los impuestos en ya de por sí estado más caro del país.

“Ciudades como Nueva York han estado al frente de la respuesta al COVID-19 durante casi un año y han sufrido enormes desafíos”, comentó De Blasio en un comunicado el sábado. “Con una sólida ayuda local, tendremos las inversiones necesarias para seguir adelante con nuestros esfuerzos de pruebas y vacunación, ayudar aún más a las pequeñas empresas, reabrir completamente las escuelas en el otoño y más”.

En paralelo, el gobernador Cuomo afirmó: “Si bien ninguna legislación es 100% perfecta, este proyecto de ley proporciona recursos críticos para el estado de Nueva York, las ciudades y los pueblos, así como el alivio pandémico de emergencia que tanto necesitan las familias de Nueva York”.

Dentro del paquete nacional de $2 billones de dólares, unos $100 mil millones se destinarán a Nueva York para el gobierno estatal, educación, la MTA, vacunas y pruebas COVID-19, así como ayudas a restaurantes, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Además, cheques de $1,400 llegarán eventualmente a muchos ciudadanos. Y un aumento semanal de desempleo pandémico de $300 se extenderá, nuevamente; esta vez hasta el 6 de septiembre.

El paquete de ayuda, llamado “American Rescue Plan”, fue aprobado en el Senado el sábado a pesar de que los líderes Republicanos lo criticaron. Sin embargo, se espera que la Cámara ratifique la medida esta semana.

La oficina del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (NY), indicó que alrededor de $4 mil millones de dólares en fondos para vacunas COVID-19, pruebas y la fuerza laboral de la salud irían a Nueva York, de un total de $80 mil millones asignados para todo el país. Y unos $12 mil millones de dólares en ayuda para la educación vendrían a Nueva York, de un total nacional de aproximadamente $170 mil millones.

Schumer detalló que $24 mil millones de dólares irían directamente a los gobiernos locales de Nueva York, y de ellos alrededor de $6 mil millones a NYC.

Unos $12.5 mil millones van directo al presupuesto de la gobernación de Nueva York: eso es alrededor de $2.5 mil millones menos que los $15 mil millones que Cuomo había dicho anteriormente que necesitaría el estado.

Como resultado, los aumentos de impuestos estarán “sobre la mesa” para que Nueva York cubra su déficit presupuestario en las próximas semanas. El gobernador y los legisladores estatales deben finalizar el presupuesto antes del 1 de abril, todo mientras Cuomo enfrenta presión para renunciar ante crecientes acusaciones de conducta inapropiada y negligencia.

Los pagos semanales de desempleo $300 dólares iban a finalizar previamente el 14 de marzo. La Century Foundation estimó que 1,4 millones de neoyorquinos habrían perdido algunos o todos sus beneficios, según un informe que publicó el grupo a mediados de febrero.

Además, el paquete incluye alrededor de $7 mil millones de dólares para las necesidades de tránsito en Nueva York, según la oficina del senador Schumer. Ello incluye $6 mil millones de dólares para MTA. Según su presidente y director ejecutivo, Pat Foye, los fondos adicionales ayudarían a la agencia a compensar los impactos de la pandemia y evitar recortes de servicios y despidos en los próximos años. “Esta financiación es crucial mientras trabajamos para levantar el número de pasajeros y recuperarnos de la pandemia”, dijo Foye en un comunicado.

Qué tan pronto se beneficiarían los usuarios de metro y autobús es impreciso. Long Island Rail Road (LIRR) de la MTA está sufriendo recortes en el servicio de trenes a partir de esta semana, acotó el portal Gothamist.

El paquete de ayuda también incluye $28.6 mil millones de dólares en ayuda para restaurantes en todo el país y $30 mil millones para otras pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

Ese alivio se proporcionaría a través de un programa de subvenciones con hasta $10 millones de dólares disponibles por grupo de restaurantes o $5 millones por negocio individual, según un resumen del grupo de la industria NYC Hospitality Alliance.

La mayoría de los gastos estarían cubiertos, desde la nómina hasta el alquiler y los servicios públicos. Las subvenciones se pueden usar en gastos elegibles desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, y la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. (SBA) podría extender ese plazo.

