Hillary Clinton critica a la Corona británica por trato a Meghan Markle

La excandidata presidencial Hillary Clinton calificó de “indigante” y “desgarrador” el testimonio de Meghan Markle sobre cómo fue tratada por la Corona británica.

La entrevista que Markle y el príncipe Harry dieron a Oprah Winfrey se transmitió el domingo en Estados Unidos y el lunes en el Reino Unido, pero ha desatado reacciones divididas, tanto quienes descartan las afirmaciones de la pareja sobre racismo, como aquellos que creen en ellas.

“Me desgarró mucho verlo”, dijo Clinton durante un evento en Washington Post Live el lunes.

En la entrevista dijo que había conocido a la pareja, así como a la difunta madre de Harry, la princesa Diana.

La exsecretaria de Estado criticó que Meghan no fuera “totalmente aceptada”, no solo por “la burocracia permanente que rodea a la familia real, sino por los medios de comunicación en el Reino Unido”.

“Sabes que he tenido mi tiempo en el palco con los tabloides británicos, como lo ha hecho cualquiera que esté en el ojo público”, expresó Clinton. “Y su crueldad al perseguir a Meghan fue simplemente indignante y el hecho de que ella no obtuvo más apoyo, que la reacción de ’empapelémoslo y pretendamos que no sucedió o desaparecerá, simplemente mantenga la cabeza baja'”.

Hillary Clinton says “cruelty” of British tabloids “in going after Meghan [Markle] was just outrageous.” pic.twitter.com/yuM5pxVI9D — The Recount (@therecount) March 8, 2021

Celebró que Markle rechazara quedarse callada.

“Bueno, ya sabes, esta joven no estaba dispuesta a mantener la cabeza gacha. Ya sabes, estamos en 2021 y quería vivir su vida, quería estar completamente comprometida y tenía todo el derecho a esperar eso”, dijo.