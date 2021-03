Las dos generales que lideran comandos de combate de la Administración Biden

Este miércoles, el presidente Joe Biden compartió una fotografía donde se le ve escoltado por tres mujeres y destacó: “Quiero que cada niña sepa que así es como se ven las vicepresidentas y las oficiales generales las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”.

Sin embargo, la imagen fue tomada este lunes, durante la promoción de la teniente general del Ejército, Laura Richardson, y la general de la Fuerza Aérea, Jacqueline D. Van Ovost.

El evento estuvo liderado también por la vicepresidenta Kamala Harris en el Día Internacional de la Mujer.

I want every child to know that this is what vice presidents and generals in the United States Armed Forces look like. pic.twitter.com/y2OFL1z29r

— President Biden (@POTUS) March 9, 2021