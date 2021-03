Trump en batalla frontal con líderes republicanos por el control del partido

El expresidente Donald Trump enfrenta una batalla frontal con líderes del Partido Republicano por el control del partido.

Las acciones del exmandatario se intensificaron con la prohibición a los distintos grupos de recaudación de fondos para evitar solicitar recursos a votantes en su nombre, a menos que le pidan permiso.

El expresidente incluso promete viajar a Alaska para hacer campaña en contra de la senadora Lisa Murkowski, quien se postula para la reelección y ha sido una de sus principales críticas.

Un reporte de The Hill señala que las acciones del expresidente sugieren que todavía está furioso con los 10 republicanos de la Cámara y los siete del Senado que votaron en su contra en el proceso de ‘impeachment’.

También hay resentimiento del expresidente contra el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (Kentucky) y otros republicanos que han pedido al partido apartarse de la retórica MAGA.

“La tensión de McConnell definitivamente abrió las compuertas y, en muchos sentidos, se trata de controlar los hilos del bolsillo y de esforzarse como líder del partido controlando el flujo de dinero”, dijo un aliado del expresidente a The Hill. “Pero también se trata de proteger su marca y mantener un control exclusivo sobre su imagen”.

El senador Lindsey Graham (Carolina del Sur) reconoció en entrevista en Axios que el expresidente Trump tiene suficiente capital político.

“Hay algo de magia ahí”, reconoció Graham al enlistar cómo algunos republicanos lo han intentado enfrentar sin mucho éxito, incluido el senador Mitt Romney (Utah). “Él (Trump) puede hacer del Partido Republicano algo de lo que nadie más ha podido, puede hacerlo más grande, más fuerte, más diverso y también puede destruirlo”.

.@LindseyGrahamSC to @jonathanvswan: "I could throw [Trump] over tomorrow. Why aren't I?"

Swan: "Yeah. That's what I really don't understand."

Graham: "Well, then you don't understand me very much."

Swan: "I don't. That's why I'm asking you." #AxiosOnHBO pic.twitter.com/ASwsqPUIdw

— Axios (@axios) March 8, 2021