Hawái sufre las peores inundaciones en 25 años, puentes sucumben y residentes deben desalojar

El gobernador del estado de Hawái, David Ige, firmó una orden de emergencia este martes para atender a las comunidades afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en las islas, las más graves en 25 años.

La medida facilitará la asistencia y el desembolso de fondos para zonas como Maui y Oahu, donde se han reportado destrozos considerables.

Dos puentes en Wong’s Village, Oahu, se derrumbaron luego de que un camión de cemento transitara sobre ellos, reportó la filial de CNN KGMB.

Residentes de Maui, como Mark Alexander, indicaron al medio televisivo que en cuestión de minutos tenía el agua casi hasta el cuello en su vivienda ubicada en Haiku.

El y toda su familia tuvieron que huir de la vivienda a pie batallando contra el fango.

Todo el estado se encuentra bajo vigilancia de inundaciones hasta las 6 a.m. de este miércoles hora local.

The FLASH FLOOD EMERGENCY continues for #HALEIWA below the OPAEULA STREAM. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. SEEK HIGHER GROUND NOW! If you live near #HALEIWA FOLLOW THE EVACUATION ORDERS from @Oahu_DEM, @honolulupolice, and HFD even if its not raining near you. #HIwx pic.twitter.com/km5zWc5998

— NWSHonolulu (@NWSHonolulu) March 10, 2021