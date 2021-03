Peligroso asesino fue liberado por error de cárcel Rikers Island en Nueva York

NYPD está buscando intensamente a Christopher Buggs, un sospechoso de asesinato que fue liberado por error de Rikers Island la madrugada de ayer.

Daily News informó que la liberación involuntaria de Buggs (26) del Centro Correccional Otis Bantum en Rikers fue el resultado de un error administrativo. “Está armado y es tan peligroso que se advirtió a los oficiales de corrección que no se acercaran a él, sino que llamaran a la policía de Nueva York”. No se han emitido más detalles al respecto.

Buggs fue arrestado originalmente en febrero de 2018 por disparar fatalmente a un hombre de 55 años en el pecho en una tienda de delicatessen de Brooklyn un mes antes. Lo acusaron por cargos que incluyen homicidio y posesión criminal de un arma, dijo la policía en ese momento.

La policía publicó su foto y pide ayuda del público para localizar a Buggs. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

