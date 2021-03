¿Por qué Alicia Villarreal no supo del abuso sexual de Melanie? Ella lo explica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que hace unos días Melanie, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, diera a conocer que fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar cuando apenas era una niña, ahora comparte las razones por las que tanto ella como su madre no lo habían hecho público.

A través de sus Instagram Stories, la chica defendió a la ex vocalista del grupo Límite, asegurando que su silencio no fue porque no le importara, sino porque no querían que la salud de la mamá de la cantante, el cual ya es bastante delicado, se agravara todavía más con esta fuerte noticia.

“Jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí. Intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo estuve de acuerdo con eso. No necesito que digan que mis papás no estuvieron para mí ni que mi mamá no sé qué cosa, ella estuvo para mí siempre. Me tocaron los mejores papás del mundo”, escribió Melanie.

Por otro lado, Arturo, quien se enteró de lo que le había pasado a su hija el mismo día que lo publicó en sus redes sociales, ya habló con ella y se llegó a la conclusión de que entablarán una demanda en contra del agresor sexual para que reciba el castigo que merece lo más pronto posible y de este modo no pueda hacerle daño a nadie más

