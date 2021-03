2021 tuvo el febrero más frío en los últimos 32 años en EE.UU: confirma agencia federal NOAA

EE.UU. está cerrando un invierno con temperaturas históricas bajo cero, cortes de energía para millones de ciudadanos y más de dos docenas de muertes.

Sin sorpresas, fue uno de los febreros más fríos en décadas. Durante ese mes, la temperatura nacional promedio fue 30.6 grados F (-0.7 C). Esa cifra es 3.2 grados F por debajo de la media del siglo XX, acotó Fox News.

Esto lo ubicó en el puesto 19 de los febreros más fríos en el período registrado de 127 años y el más gélido desde 1989, según un nuevo informe climático de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que destacó que el principal impulsor del clima durante este febrero fue una Oscilación del Ártico (AO) fuertemente negativa durante la primera mitad del mes.

“Esto puede haber sido el resultado de un repentino evento de calentamiento estratosférico que ocurrió en enero. El patrón de AO negativo favorece un brote de aire frío sobre el centro de EE.UU., a menudo denominado ‘vórtice polar’. Un patrón de bloqueo (…) prolongó la duración de este evento frío”, explicó NOAA.

El invierno fue particularmente fuerte en Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Texas e Illinois. Ciudades texanas como Austin y Waco batieron récords de la racha de congelación más larga con temperaturas bajo cero entre seis y nueve días consecutivos del 10 al 19 de febrero.

“Del 7 al 21 de febrero, se observaron grandes áreas con temperaturas de más de 25F por debajo del promedio desde partes de las Montañas Rocosas y llanuras del norte hasta las llanuras centrales. Una estación cerca de Ely (Minnesota), tocó fondo a -50F el 13 y 14 de febrero”, detalló NOAA.

Según los datos preliminares de NOAA, entre el 11 y el 16 de febrero se batieron 62 récords de temperatura mínima fría diaria de todos los tiempos.

