Alerta: más nieve hoy y en los próximos días en Nueva York por “desplazamiento” del vórtice polar

Un sistema de clima invernal se está moviendo hacia el área metropolitana de Nueva York y podría dejar caer algunas pulgadas de nieve esta noche, aunque sería una nevada modesta en comparación con las dos de la semana pasada.

NYC podría recibir hoy hasta una pulgada de acumulación de nieve. Pero las áreas al norte y al oeste de la ciudad podrían alcanzar hasta 15 centímetros (6 pulgadas), según las últimas previsiones.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un aviso de clima invernal vigente desde las 4 a.m. de hoy hasta la 1 a.m. de mañana miércoles, para varios condados en el noreste de Nueva Jersey, el sur de Connecticut y el sureste de Nueva York, reportó Fox News.

El alerta se produce cuando los neoyorquinos y los vecinos de las áreas circundantes continúan excavando después de ser golpeados por dos grandes tormentas la semana pasada.

En los días siguientes la situación se podría repetir con más fuerza, de cara a un fin de semana gélido. Se espera una nevada suave hoy y una tormenta más “potente” el jueves por la noche y que probablemente continúe hasta el viernes, que acumularía entre 6 y 12 pulgadas en la ciudad.

La tormenta es alimentada por un fenómeno que los meteorólogos llaman “desplazamiento” del vórtice polar, que está enviando aire ártico extremadamente frío hacia Estados Unidos.

“Tenemos un patrón meteorológico ocupado”, dijo Bernie Rayno, experto de AccuWeather, según New York Post.

Para hoy se espera una temperatura máxima de 35F (2C) en el día y una mínima de 25F (-4C) en la noche. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service NY.

A Winter Weather Advisory is in effect from 4 AM Tuesday to 1 AM Wednesday. Accumulating snow Tuesday will create hazardous travel, especially on any untreated roads. #NYCwx #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/2qf3B99fZk

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 8, 2021