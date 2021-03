Buscan ponerle fin a la polémica: La Premier League planea reformar el VAR

La Premier League inglesa consultará a sus 20 clubes sobre posibles medidas para mejorar el uso del VAR en la competición, la decisión llega tras las quejas en los últimos días por determinadas jugadas que dan lugar a la interpretación, como el penal que el VAR no señaló de Alex McCarthy a Phil Foden en el Manchester City vs. Southampton.

Los clubes, como parte de la encuesta, podrán ver determinadas acciones del VAR, como penales, tarjetas rojas y manos, y dar su opinión sobre cómo se puede mejorar. El objetivo de la Premier es que las decisiones sean más consistentes.

Los clubes recibirán la encuesta para proponer sus sugerencias la próxima semana, según informa Sky Sports.

Por su parte, Pep Guardiola pidió más información sobre el uso que se está haciendo del VAR, en relación a las jugadas descritas anteriormente, y aseguró que el penal no marcado sobre Foden es “una decisión increíble”.

