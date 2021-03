El príncipe William le responde al mundo y a Meghan Markle: “No somos una familia racista” 

“No somos una familia racista”, esta fue la respuesta del príncipe William ante los cuestionamientos de la prensa. El hijo mayor de la princesa Diana rompió el silenció y le dejó claro al mundo y a Meghan Markle que su familia no es racista. William también aseguró que de momento no ha conversado con su hermano menor. Sus palabras sobre su comunicación actual con Harry fueron: “No he hablado con él todavía, pero seguro que lo haré”.

Las declaraciones de Meghan Markle han generado una ola devastadora sobre la familia real británica, que nuevamente se ve señalada por la opinión pública. La duquesa de Sussex aseveró que su hijo, el pequeño Archie, no tiene el título de príncipe porque al parecer la familia real decidió que así fuera. Según la esposa de Harry esta no fue una decisión que tomaran ella o el príncipe de manera caprichosa, al parecer otros la tomaron por ellos.

El tema del racismo alrededor de Archie surgió cuando Meghan expuso que varios miembros de la realeza sostuvieron conversaciones sobre el posible color de piel de su hijo, para ese momento no nacido, con Harry y con ella. Externando así algún tipo de incomodidad y fijación al respecto.

Pero las declaraciones de Meghan también han dejado muy mal a Kate Middleton ante la mirada de público, ya que según ésta, la duquesa de Cambridge la hizo llorar días antes de su boda. Al parecer el conflicto surgió porque algo relacionado con el vestido de las niñas no fue grato para Kate y esto hirió los sentimientos de Meghan.

Aquí el vídeo con las declaraciones del príncipe William:

WATCH: Here is the video of Prince William being asked if the royal family is a “racist family“?

His response “we are very much not a racist family“.

William was also asked if he had spoken to his brother Prince Harry yet since the #OprahMeghanHarry interview.

🎥 Watch below 👇 pic.twitter.com/DfacqIoxAH

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 11, 2021