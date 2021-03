Juez suspendió deportación y liberó a joven hondureño DACA detenido en semáforo de Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

"¡Gracias a sus esfuerzos, Javier #Castillo #Maradiaga ha sido liberado después de pasar 15 meses en custodia de ICE y apenas escapó de la deportación 3 veces!", es el mensaje que hoy aparece en uno de los sitios que han apoyado al #hondureño. @unlocal https://t.co/TrJvLsdvqZ — NY1 Noticias (@NY1noticias) March 11, 2021

“Es increíble que esto haya sucedido realmente. No puedo esperar a ver cómo será el próximo capítulo de mi vida”, afirmó el joven inmigrante hondureño Javier Castillo Maradiaga, liberado ayer tras pasar 15 meses detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y en peligro de ser deportado por haber cruzado una calle en El Bronx (NYC) con una luz roja.

“Estoy muy feliz y agradecido por todo el amor y apoyo que he estado recibiendo, especialmente de personas que no me conocen personalmente”, dijo tras salir de la prisión, reportó Pix11.

Castillo quedó en libertad luego de que un juez federal emitiera una orden provisional que le permitió regresar con su familia a El Bronx. Con ello se suspendió la orden de deportación, que ha sido pospuesta en tres ocasiones, mientras espera el resultado de los trámites legales presentados por sus abogados.

En diciembre de 2019, el joven de 27 años fue arrestado por NYPD por el cruce improcedente de una calle con el semáforo en rojo, y entregado a ICE. Desde entonces pasó por cárceles de Nueva York, Nueva Jersey y Louisiana, recordó Yahoo News.

Antes de su arresto, Castillo fue beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en su Infancia (DACA), pero que no renovó. Salió ayer de un centro de detención en el condado Hudson (NJ), luego de que la pasada semana se le negara una fianza.

Una campaña en apoyo a su excarcelación en la plataforma Change.org recaudó más de 41 mil firmas.

Su madre, Alma Maradiaga, llegó desde Honduras a EE.UU. en 1997, bajo el amparo migratorio llamado “Estatus de Protección Temporal” (TPS). Javier y su hermano Jason cruzaron la frontera sur en 2002 teniendo 8 y 6 años de edad. Su hermana llegó unos meses más tarde.

Según ICE, un juez ordenó que Castillo tenía hasta el 1 de enero de 2004 para regresar a Honduras, pero el niño se quedó en EE.UU; y a pesar de que se acogió hace años al alivio migratorio DACA, no lo renovó y por lo tanto ya no está amparado por este programa.

Pese a que Nueva York fue declarado en 2014 una ciudad santuario -a menos que un inmigrante sea buscado por un delito grave-, Castillo fue entregado ICE.

El Departamento Legal de la Alcaldía de NYC admitió que fue un error entregar a Castillo a las autoridades federales de inmigración, y los cargos de cruce improcedente y otros que se le añadieron después fueron todos desestimados.