“Quiero que seas lo mejor que puedas ser”: madre sin hogar de Nueva York concursará en “American Idol 2021”

Vahhley, una madre soltera nativa de NYC, llega al escenario del famoso concurso de TV “American Idol” después de pasar 8 meses en el sistema de refugios para la creciente población sin hogar en la ciudad.

La joven se quedó sin hogar después de que su matrimonio terminó y se fue con su pequeño hijo a vivir con su madre a Brooklyn.

“Ella me dice: ‘Vahhley, realmente siento que quiero que seas lo mejor que puedas ser y no quiero que dependas de mí toda tu vida”, narra hoy, explicando qué la llevó a mudarse a un refugio primero en El Bronx y luego en Brooklyn.

“Fue muy difícil estar allí durante 8 meses… Estaba luchando. No tenía trabajo. No tenía mucho y no sabía qué hacer”, recuerda en declaraciones a ABC News, departamento del mismo canal del concurso.

Mientras se encontraba en el refugio en Grand Concourse, sabiendo que Vahhley cantaba el director la animó a actuar en una recaudación de fondos local. Poco después le dijo que debería probar con “American Idol”, insistiéndole que “ésta era su vocación” y debía hacerlo.

“Nunca me sentí lo suficientemente segura para hacerlo. Siempre soñé con hacer ‘American Idol’, pero ¿realmente quería probarlo? Estaba tan asustada”.

Finalmente Vahhley tomó en serio el consejo y se unió a las audiciones virtuales, interpretando “One Moment In Time” para los jurados Katy Perry, Lionel Ritchie y Luke Bryan.

Este domingo a las 8 p.m. en ABC se sabrá si Vahhley consigue un boleto para Hollywood en la última noche de las audiciones de “American Idol”.