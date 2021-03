Republicano Roger Wicker votó en contra de tercer cheque de estímulo, pero presume el logro

A la hora de ayudar a los estadounidenses, los republicanos del Congreso, de ambas cámaras, se hicieron a un lado, pero cuando se trata de presumir los beneficios parece que buscan ponerse en primera línea.

Al menos así ocurrió con el senador Roger Wicker (Mississippi), quien recibió severas críticas en Twitter por presumir el Plan de Rescate Estadounidense por el cual voto en contra.

“Un aspecto positivo del paquete presupuestario de esta semana son los $28,600 millones de dólares en apoyo específico para los restaurantes que se han visto muy afectados por la pandemia”, destacó Wicker.

¿Y entonces por qué no apoyó el proyecto de $1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden? Esa respuesta no queda clara, pero el senador republicano está listo para los aplausos.

One bright spot from this week’s budget package is the $28.6 billion in targeted support for restaurants that have been hit hard by the pandemic. @SenSinema and my RESTAURANTS Act was the first amendment added to the package. @RestaurantsAct @werrestaurants @IndpRestaurants pic.twitter.com/XzSc3oR7ik

— Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) March 10, 2021