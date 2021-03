Biden firma paquete de estímulo económico para acelerar envío de cheque de $1,400

El presidente Joe Biden tenía programado firmar la ley Plan de Rescate Estadounidense (ARP) este viernes, pero su administración ha estado bajo presión para acelerar el envío de ayuda económica y adelantó el evento.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles el proyecto de ley y la envió de inmediato a la Casa Blanca, lo que abrió la posibilidad al mandatario de adelantar la firma, un tema que se espera que destaque esta noche en su primer discurso en televisión.

El jefe de Gabinete, Ronald Klain, confirmó la firma en un evento al que acudirá la vicepresidenta Kamala Harris.

“La ley llegó anoche – entonces, @POTUS (el presidente) la firmará hoy”, dijo Klain. “Queremos avanzar lo más rápido posible. ¡Haremos nuestra celebración de la firma el viernes, como estaba planeado, con líderes del Congreso!”

The enrolled bill arrived last night — so @POTUS is signing it today — we want to move as fast as possible. We will hold our celebration of the signing on Friday, as planned, with Congressional leaders! https://t.co/4Z1N9WQroN

La decisión permitirá a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acelerar el envío de las distintas ayudas, toda vez que este miércoles dijo que la dependencia a su cargo estaba lista para emitir los cheques de $1,400 dólares y otros apoyos.

“Estamos listos para ponernos manos a la obra en la implementación de las medidas del Plan de Rescate, incluidos los pagos de impacto económico”, adelantó Yellen.

Las primeras personas en recibir los fondos son aquellas que proporcionaron su número de cuenta bancaria al IRS, pero la agencia también imprimirá pronto los cheques y tarjetas de débito para enviarlas por correo.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, adelantó que se darán a conocer nuevas herramientas para que los ciudadanos conozcan su elegibilidad sobre la ayuda.

“Un nuevo recurso para saber usted es elegible, cómo se distribuirán los cheques y compartir más sobre cómo el Plan de Rescate Estadounidense está ayudando a su familia”, dijo Psaki.

New resource to find out whether you are eligible, how the checks will be distributed and share more on how the American Rescue Plan is helping your family. @potus signing into law within the hour. https://t.co/A3whEbQ4OP

— Jen Psaki (@PressSec) March 11, 2021