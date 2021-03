El código secreto de las mujeres

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hoy voy a revelar algunos secretos que la mayoría de las mujeres mantenemos bien guardados y los hombres ni se imaginan. Así que chicas, cuidado con que su amorcito lea esto ¡y quedes descubierta!

Nosotras lo sabemos todo: Algunos hombres piensan que su contraseña del celular es secreta, a ellos le revelo un secretito: “Tu mujercita, de tonta no tienen ni un pelo, se sabe de memoria tu contraseña!” Hay veces que una mujer se hace la ingenua y hará creer que confía ciegamente en su pareja, pero siempre estará pendiente de todo lo relacionado con su hombre, porque ella sabe que hay que cuidarlo.

No olvidamos al ex: Que lance la primera piedra aquella que nunca haya chequeado el perfil de su ex en Facebook. Aunque una mujer esté feliz en una nueva relación, su ex nunca estará completamente fuera de su mente. ¡Ojo! Esto no significa que todavía lo quiera, pero las mujeres somos sumamente curiosas y queremos saber si nuestro ex está mejor o peor desde que la relación terminó.

Nos gustan los celos: Aunque las mujeres alegamos que los celos son indeseables en una relación, la realidad es que nos gusta que nos celen un poquito. Esos hombres que dicen: “Yo jamás celo a mi mujer”, les revelo otro secreto: A toda mujer le decepciona que su novio o esposo “le importe un pepino” si un desconocido se acerca a coquetearnos. No queremos a un celoso fuera de control pero, de vez en cuando, una pequeña dosis de celos nos recuerda que nuestro hombre está enamorado y no le gustaría perdernos.

Tenemos cómplices: Nuestra mejor amiga sabe absolutamente todo sobre nuestro hombre, desde el tamaño de su cuenta bancaria hasta el tamaño de otras cosas más personales.

No decimos todo: Hemos tenido más relaciones premaritales de lo que confesamos a nuestra pareja. ¡Hay cosas que es mejor callarlas!

Si te asombraste con estos secretos, ¡te advierto que tenemos muchos más!

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/