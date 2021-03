Fallece el dominicano Eulogio de la Cruz, expelotero de MLB

El béisbol está de luto este lunes, ya que el lanzador dominicano Eulogio “Frankie” de la Cruz perdió la vida a los 37 años de edad. Según reportes de medios locales el deceso fue por un ataque cardíaco.

La noticia la informó la cuenta oficial de los Toros del Este, equipo de la Liga de Béisbol Profesional de su país, para el que jugaba actualmente.

“Un trabajador incansable, siempre dispuesto a todo desde que te subías al montículo. Descansa en paz hermano Pecho. Eulogio “Frankie” de la Cruz 1984-2021”, se lee en una de las publicaciones donde el equipo recuerda al lanzador.

De la Cruz tuvo experiencia en Grandes Ligas con cuatro escuadras, obteniendo su mejor éxito en el 2011 como miembro de Milwaukee Brewers, junto al equipo que ganó la división central de la Liga Nacional.

Condolences to the family and friends of former Brewers pitcher Frankie De La Cruz, who passed away last night at the age of 37. De La Cruz made 11 relief appearances for 2011 NL Central champions, posting a 2.77 ERA. pic.twitter.com/KvJS5iG0Jm

— Milwaukee Brewers (@Brewers) March 15, 2021