A golpes mataron a madre hallada en auto abandonado en Queens, tras 4 meses de búsqueda

Destini Smothers, una madre desaparecida en noviembre, fue confirmada como la mujer hallada muerta la semana pasada dentro de un auto abandonado en Queens (NYC).

Smothers (26) sufrió una fractura de cráneo y una lesión cerebral por un impacto contundente, y su muerte fue declarada homicidio, dijeron las autoridades.

El cuerpo de Smothers apareció el miércoles en el maletero de un sedán oscuro sin placas en Lefferts Boulevard cerca de 150th Avenue en South Ozone Park. Trabajadores del Departamento de Saneamiento (DSNY) hicieron el espeluznante descubrimiento después de abrir el automóvil que estaban remolcando, dijo la policía.

Smothers, madre de dos niños pequeños y residente de Troy (NY), cerca de Albany, desapareció el 3 de noviembre. Fue vista por última vez esa noche saliendo de Bowlero, un boliche ubicado en 69-10 34th Avenue en Queens (NYC), donde asistió a una fiesta de cumpleaños con su pareja, padre de sus hijos. Luego aparentemente ambos tuvieron una “discusión acalorada”. Ella salió de su auto y se fue, dejando su bolso, billetera, llaves e identificación, según dijo el hombre no identificado.

Fuentes policiales dijeron al New York Post que el auto pertenecía al novio de Smothers y que los policías estaban buscando hablar con él. Pero hasta ayer NYPD no había identificado a ningún sospechoso, mientras la investigación sigue en curso.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

#NewYork #Missing Destini Smothers, F/B-26YO, 5'01", 120lbs. Last seen at 68 st & 30 Ave #Queens #NY BLACK hoodie w/ YELLOW & WHITE “K” on the front, GREEN camo jeans, BROWN boots, GREEN handbag & gold hoop earrings. #Manhattan #NYC If seen call NYPD Crime Stoppers 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/XWIUsfQXcs

— NYPD Missing Persons (@NYPDMissing) November 13, 2020