Hallan cadáver de mujer en maletero de auto en Queens; posible madre desaparecida hace 4 meses

Una mujer fue encontrada muerta en el maletero de un Toyota Camry sin placas en Queens (NYC) y los investigadores creen que pueda ser Destini Smothers, una madre desaparecida en noviembre.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad del cadáver encontrado esta madrugada en Lefferts Boulevard en South Ozone Park, pero creen que pueda ser Smothers. La residente de Troy (NY), madre de dos hijos, había viajado a NYC para asistir a un funeral y celebrar su 26to cumpleaños, pero no fue vista más en público.

Según NBC News, la joven había salido de Troy con su novio, quien luego le dijo a la familia que habían discutido mientras estaban en el Toyota Camry 2011 negro de Smothers. En algún momento durante esa pelea, según el novio ella salió del auto y se fue, dejando su bolso, billetera, llaves e identificación.

No se ha confirmado si el Camry donde se encontró el cuerpo hoy es el mismo que poseía la mujer desaparecida. Sus dos hijos pequeños se habían hospedado en la casa de la madre de Smothers en El Bronx.

La familia se preocupó cuando Smothers no se presentó allí para recoger su ropa para el funeral al que planeaba asistir el 5 de noviembre. “Ella ama a esos niños y haría cualquier cosa por ellos”, dijo la tía Shareen King en noviembre. “Ella no los dejaría simplemente. Y no hay manera de que no llame a su mamá. Mi hermana está devastada”.

Fue vista por última vez a las 11:20 p.m. el 3 de noviembre en Bowlero, un boliche ubicado en 69-10 34th Avenue en Queens.

No hubo otros detalles disponibles de inmediato sobre el hallazgo en el maletero del automóvil esta mañana. Tampoco se han anunciado arrestos, mientras la investigación sigue abierta.