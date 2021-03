Carolina Sandoval está feliz de unirse al evento de “Poderosas Virtual” junto a María Elena Salinas y muchas famosas más

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Poderosas Virtual” es un espacio creado por la revista People en Español que presenta la oportunidad de aprender de las mejores expertas en el mundo del emprendimiento, liderazgo, finanzas, y salud y bienestar.

A través de un comunicado de prensa, dicho medio presentó a las panelistas que este año engalanarán con su presencia, estas son: Adamari López, actriz y presentadora de TV; María Elena Salinas, periodista independiente y colaboradora de CBS News; Ángel Merino, famoso maquillador y fundador de la marca de cosméticos Artist Couture; Carolina Sandoval, creadora de contenido y presentadora; Rosie Rivera, CEO de JRE Enterprises; y Nely Galán, emprendedora y escritora de bestsellers de la lista de New York Times.

Carolina Sandoval compartió la alegre noticia a través de su cuenta de Instagram en su espacio “Despertando con Caro”, dándole gracias a Dios por las oportunidades que se le están presentando. Así también aprovechó para darle las gracias a dicha revista por invitarla a formar parte de este importante panel.

“Quiero públicamente dar las gracias a @peopleenespanol por esto tan lindo que Se hace muchas semanas y que estaba loca por contarles 😃 y que me tiene alegre el alma, como siempre porque el PODER que me da Dios de la comunicación y la alegría es lo que me conecta con todos ustedes y ese es el propósito: el poder tocar corazones es el poder más grande para mi”.

La también conductora de televisión, admite brevemente en su texto, que no ha vivido momentos fáciles: “Todo pasa por una razón y aunque he estado o me han puesto entre la espada y pared DIOS ES BUENO y como dice la canción de #lilygoodman: “Mi confianza descansa sobre Dios”. Gracias a todos los que pensaron en mi para esta aventura hermosa llamada #poderosasvirtual y jamás olviden que AL FINAL siempre será mejor lo que vendrá, todo tiene una razón… siempre saldrá todo bien, no lo olviden”.

Aquí el agradecimiento de Carolina Sandoval: