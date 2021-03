“Completamente despreciable”: gran decomiso de drogas y armas en guardería infantil de Nueva York; 40 detenidos

Un importante centro de drogas fue desmantelado dentro de un casa donde funcionaba una guardería infantil ilegal, en Long Island (NY).

Cocaína, crack y heroína era empacada cerca de niños que jugaban dentro de una casa en Pierson Avenue, Hempstead, como parte de una red masiva de drogas que dejó 40 detenidos tras una investigación de 18 meses.

“Los padres que intentaban superar la pandemia dejaron a sus hijos en una guardería y esto es a lo que estuvieron expuestos sus hijos. Es horrible para mí como madre y como fiscal de distrito”, dijo Madeline Singas, fiscal del condado Nassau.

Lex Lloyd (24) fue detenido, como sospechoso de empaquetar y distribuir cocaína y oxicodona desde su residencia, que también funcionaba como una guardería ilegal.

La llamada “Operation Honeycomb” involucró al Servicio Postal (USPS), el Buró de Armas de Fuego y Explosivos (ATF), FBI y la policía estatal de Nueva York (NYSP).

“Es completamente despreciable hacer eso con niños alrededor. Un gránulo de fentanilo puede matarte, y eso en un adulto”, destacó el capitán de NYSP, Christopher Casale.

La investigación se inició después de un aumento en los delitos violentos en el pueblo Hempstead. Las escuchas telefónicas llevaron a identificar 40 personas, incluyendo nueve presuntos cabecillas.

Entre los artículos incautados se encuentran 38 armas ilegales, algunas de ellas rifles de asalto, junto con 20 libras de cocaína y heroína. Parte de ella se almacenó en una casa de Frasier Street, llamada “el panal” en las escuchas telefónicas. Fue un buen negocio para los traficantes de drogas, acusados ​​de casi duplicar los precios en medio de una demanda frenética durante la pandemia, destacó CBS2.

Los otros acusados han sido identificados como Able McTootle, Eric Butler, Willy Matias, Allen Evans, Eric Poston, Matthew Williams, Orlando Ramsay y Rodney Highsmith.

Durante la pandemia, el precio de la cocaína se disparó de $32,000 dólares el kilogramo a un máximo de $55,000 en agosto, ya que la demanda superó la oferta, acotó New York Post. Se estima que estos narcotraficantes supuestamente vendieron drogas por más de $75,000 dólares en un período de seis meses.

“Es una banda muy peligrosa”, dijo Eric Murray, agente de ATF. “Derribamos a algunos sujetos muy importantes en cuanto a actividad criminal y violencia en Hempstead y Long Island”.

También se alega que se utilizaba como depósito de drogas una segunda guardería en Rosedale, Queens (NYC), en una dirección no precisada.

