Demi Rose presume su curvilínea anatomía con sensual bikini

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose se ha convertido en una de las modelos con más seguidores en Instagram y ella sabe agradecer el cariño de sus fieles seguidores con toda clase de publicaciones que siempre desatan las más bajas pasiones.

En esta oportunidad, la británica aprovechó para subir un par de imágenes en las que aparece usando un sensual bikini con el que presumió esa curvilínea anatomía que mantiene a sus 25 años de edad.

“Just over here becoming the best version of myself✨ @prettylittlething”, escribió en las posatles que en pocas horas han acumulado más de 252 mil corazoncitos rojos.

Días atrás, Demi también causó gran impacto al modelar con un ajustado y escotado vestido que utilizó sin sostén.

(Desliza para ver las fotos)