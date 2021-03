Eric Trump en medio de polémica por vacuna contra COVID-19

Un alto ejecutivo de un hospital del West Side en Chicago desató una polémica sobre Eric Trump, a quien le habría aplicado la vacuna contra COVID-19 en un evento en la Torre Trump Downtown de Chicago, Illinois.

El Dr. Anosh Ahmed, director de operaciones del Hospital Loretto, incluso publicó una fotografía donde escribió que ese día, 10 de marzo, “vacunó a Eric Trump”, aunque después afirmó que hizo el comentario como una broma.

Agregó que el hijo del expresidente Donald Trump era un “tipo genial”, reportó el medio local Block Club Chicago.

A Loretto Hospital exec bragged about vaccinating Eric Trump on the day his hospital vaccinated workers at Trump Tower.

Hospital leaders said they vaccinated 72 “predominantly” Black and Brown workers. Millionaire Trump would not have been eligible. https://t.co/sDVro7oJV7 pic.twitter.com/Tzsw5TRktx

— Block Club Chicago (@BlockClubCHI) March 17, 2021