Héctor Sandarti narró por primera vez lo más cruel de su secuestro

Hace veinte años, Héctor Sandarti pasó por uno de los momentos más duros de su vida al ser privado de su libertad por unas horas y aunque asegura que en un punto de este suceso llegó a pensar que perdería la vida, se sorprendió luego de que las mismas personas que cometieron el crimen lo acabaron dejando en libertad.

El conductor habló para el programa de YouTube de María Celeste Arrarás y señaló que trató de mantenerse tranquilo la mayor parte del tiempo que estuvo cautivo. Por otro lado, dijo estar sumamente agradecido por los gestos de compasión que tuvo uno de sus captores no sólo por soltarlo, sino también por darle dinero para que se fuera a su casa.

“Cuando esta persona se me acerca, yo pensé que iba a ser un simple asalto, pero cuando me dice “acompáñame” me di cuenta de que era mucho más serio. Yo no tenía pensado escaparme ni mucho menos, pero sí estaba aterrado por mi vida. Después de llegar a la casa donde me iban a tener, escucho que mis secuestradores se van y se quedan otras dos personas con las que terminé teniendo una relación muy cordial y me trataron muy bien durante las 34 horas que estuve secuestrado, así que, dentro de todo, hubo un lado algo bueno que salió de todo este asunto”, contó Héctor.

Hace unos días, el guatemalteco utilizó su canal de YouTube para hablar por primera vez acerca de este terrible suceso, revelando que su primera reacción al sentir cerca al atacante fue levantar las manos tal y como las personas lo hacen en las películas, pues levantó los brazos para ser despojado de sus pertenencias, pero esto nunca sucedió.

