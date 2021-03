Itatí Cantoral revela que sufrió acoso sexual por parte de un actor

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz Itatí Cantoral confesó que sufrió acoso sexual hace años por parte de un actor cuya identidad decidió mantener bajo resguardo.

En una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado la protagonista de ‘Hasta que el Dinero Nos Separe’ dijo que fue difícil para ella lidiar con la situación ya que en ese tiempo no existían movimientos como Time’s Up o Me Too.

“Esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer, y si no lo hacía (dijo) que me sacaba de la telenovela. Y que me tenía que yo desnudar y meterme a la alberca con él“, indicó Cantoral.

Indicó que por fortuna nunca más volvió a trabajar con el agresor, y que decidió guardarse el nombre de la persona porque considera ya es parte de su pasado.

“Para hablar de algo tan serio como eso lo debí haber hecho en su momento. Y en aquel momento no había Me Too”, añadió.

“En el momento se solucionó por la empresa que me había contratado. Y de ahí dije ‘bueno’, porque como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso… pues ya lo estoy haciendo contigo”.

Mira la entrevista completa o adelanta al minuto 11:10

POR: Alejandro Vizzuett Díaz