Las 13 estados donde pagar la renta se ha vuelto casi imposible ante pandemia de COVID-19

Un nuevo reporte sobre vivienda indica que al menos 10 millones de familias no han podido pagar la renta en medio de la crisis de la pandemia de COVID-19.

En California, Nevada, Oklahoma, Kansas, Lousiana, Georgia, Tennessee, Mississippi, Illinois, Nueva York, Pensilvania, Maryland y New Hampshire es donde el problema se ha intensificado, según el reporte “Aprovechándose de Nuestros Hogares: Propietarios Multimillonarios Extraen Ganancias Mientras Millones Quedan Expuestos a Desalojos” (“Cashing in on Our Homes: Billionaire Landlords Profit as Millions Face Eviction”). Hay otras 19 entidades donde se incrementaron los problemas de vivienda.

El reporte realizado por Bargaining for the Common Good, Institute for Policy Studies y Americans for Financial Reform Education Fund señala que un alto porcentaje de las familias afectadas son latinas y afroamericanas, quienes también enfrentan en forma desproporcional los efectos negativos del coronavirus.

“Este informe muestra lo que nuestras comunidades han visto crisis tras crisis en este país: ricos, millonarios y multimillonarios blancos beneficiándose de nuestro dolor”, dijo la coautora del informe y directora de investigación de Bargaining for the Common Good, Sara Myklebust. “Más de 530,000 personas, desproporcionadamente personas negras y latinas, han perdido la vida… Mientras tanto, estos hombres y sus empresas están presionando para obtener más pagos de alquiler y desalojando familias, poniendo más vidas en riesgo, literalmente”.

Agrega que 61 multimillonarios que tienen inmuebles se han visto beneficiados, mientras millones de personas podrían ser desalojadas.

“Propietarios y arrendadores multimillonarios han acumulado $240,900 millones en riqueza, de lo cual $24,400 millones ha sido durante la pandemia”, indica el reporte que surge a menos de dos semanas de expirar una orden nacional de suspensión de desalojos.

“La clase multimillonaria ha visto su riqueza aumentar durante la pandemia”, dijo Omar Ocampo, investigador del Institute for Policy Studies. “Cuando los multimillonarios y las empresas de inversión de capital privado tratan la vivienda como una mercancía, la seguridad de la vivienda de los inquilinos se pone en riesgo”.

Los expertos detallaron que las ganancias de multimillonarios serían suficientes para pagar más del 40% de los $57,300 millones de dólares en rentas atrasadas de los inquilinos estadounidenses hasta enero de 2021.

Acusaron a los propietarios y arrendadores de continuar “desalojando inquilinos, a pesar de la prohibición”, además de alertar que podrían provocar una nueva crisis de vivienda como la del 2008, al “reforzar su dominio del sector”.

El análisis examina 20 propietarios y arrendadores corporativos, incluyendo los magnates inmobiliarios que tienen riqueza total de $194.000 millones.

“En total controlan el destino de 2 millones de familias que alquilan casas, apartamentos, o lotes de casas prefabricadas”, se apunta. Eso representa aproximadamente el 4% de las unidades de vivienda de alquiler en el país.

“Después de la crisis financiera de 2008, compañías de capital privado de inversión hicieron una fortuna adquiriendo propiedades residenciales y subiendo la renta, escatimando en el mantenimiento y presionando agresivamente para desalojar”, acusó Linda Jun, asesora principal de políticas de Americans for Financial Reform Education Fund. “Este comportamiento es una muestra de lo que es probable que suceda si los arrendadores corporativos fortalecen su control sobre los inquilinos durante la crisis del COVID-19”.

Poder político

Se agrega que varias de las empresas y los multimillonarios también apoyaron financieramente las campañas presidenciales del expresidente Donald Trump.

“Desde 2015-2020 contribuyeron con más de $40 millones a su campaña y/o PACs que apoyaron abiertamente a Trump”, indican los expertos.

Por ejemplo, Stephen Ross, quien se opuso a una iniciativa del control de la renta en California, ayudó a Trump a recaudar más de $12 millones de dólares y él mismo aportó $300,000 dólares.

El informe también menciona a Kushner Companies, una inmobiliaria que opera en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Virginia y Tennesse, propiedad del yerno del expresidente Trump, Jared Kushner.

“Antes de la pandemia, el mal trato de los inquilinos por parte de los propietarios corporativos Kushner Companies ya era bien conocido”, indica el informe que cita investigaciones de ProPublica y New York Times Magazine. “Durante el primer mes de la pandemia, marzo de 2020, Westminster Management de Kushner Companies todavía estaba centrado en cobrar el alquiler, a pesar de reconocer la crisis de salud”.