Opositores de Biden afirman que video del presidente frente a reporteros es falso: “Es un doble”

Una de las teorías de conspiración de los opositores del presidente Joe Biden es que el mandatario “no es real”, incluso que “podría estar muerto”, por lo que hay un doble usurpando su posición.

Quienes impulsan esa teoría mostraron “como una prueba” contundente un supuesto video donde se ve al mandatario “atravesar” la esponja de un micrófono, pero los responsables de fack-checking de Lead Stories señalan que el video del presidente Biden hablando a la prensa es real.

Los críticos afirman que el video muestra una “falla en la pantalla verde”, la cual prueba que Biden fue engañosamente editado, es decir, insertado en un intercambio rápido con reporteros en la Casa Blanca. Bueno, pues no es verdad.

El presidente estuvo en vivo y en persona en la casa presidencial en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2021, donde fue cubierto por reporteros de varios medios de comunicación, que publicaron de forma independiente el video de su interacción con el mandatario sobre la frontera sur.

“Un video de el presidente Biden respondiendo algunas preguntas de reporteros ha puesto en marcha explosivas y viejas teorías de conspiración, desde que ‘la pantalla verde’ a efectos ‘CGI’ hasta que ‘Biden no es real’ y ‘Biden está muerto’ o ‘El doble de Biden'”, destacó el periodista de BBC News Shayan Sardarizadeh.

A video of President Biden answering a few questions from reporters has set into motion an explosion of old or existing conspiracy theories ranging from "green screen video" to "CGI" to "Biden isn't real" to "Biden is dead" to "Biden body double". pic.twitter.com/B4Of5NWY5x

El primer reclamo se publicó con una “explicación” en YouTube por la cuenta John Talks el 17 de marzo de 2021, bajo el título “Joe Biden Green Screen Fail?”.

Sin embargo, medios como C-SPAN publicaron las imágenes en vivo del momento y no muestran las “fallas” que los conspiradores acusan.

Alan Kaplan, experto de Media Matters, destacó también las teorías falsas.

“Una teoría de la conspiración falsa se ha extendido ampliamente en internet de extrema derecha (no solo dentro de la comunidad QAnon) de que algún incidente que involucró un micrófono y Biden hablando con los reporteros muestra que él y el incidente fueron, de alguna manera, falsificados”, dice Kaplan.

A false conspiracy theory has spread widely in the far-right internet (not just within the QAnon community) that some incident involving a microphone and Biden talking to reporters shows he and the incident were somehow faked. pic.twitter.com/Q2JzWvfZZZ

— Alex Kaplan (@AlKapDC) March 17, 2021